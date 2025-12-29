به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ متقیان در نشست با فعالان سوادآموز در استان گفت: قرار است ۷۲۶ سواد آموز در طرح توسعه عدالت آموزشی در پایگاه‌های سواد آموزی استان آموزش‌ها را در سه دوره سواد، انتقال و تحکیم آموزش‌های لازم را فرا گیرند.

وی گفت: در شرایط حاضر، باید به سمت توسعه سواد‌های دوازده گانه حرکت کنیم و توجه صرف به خواندن و نوشتن کافی نیست.

گفتنی است: در این مراسم، از جمعی از فعالان حوزه سوادآموزی استان تجلیل به عمل آمد.