مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۳۰ پایگاه نهضت سواد آموزی در استان فعال است که هر پایگاه فعلا سه کلاس آموزشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ متقیان در نشست با فعالان سوادآموز در استان گفت: قرار است ۷۲۶ سواد آموز در طرح توسعه عدالت آموزشی در پایگاههای سواد آموزی استان آموزشها را در سه دوره سواد، انتقال و تحکیم آموزشهای لازم را فرا گیرند.
وی گفت: در شرایط حاضر، باید به سمت توسعه سوادهای دوازده گانه حرکت کنیم و توجه صرف به خواندن و نوشتن کافی نیست.
گفتنی است: در این مراسم، از جمعی از فعالان حوزه سوادآموزی استان تجلیل به عمل آمد.