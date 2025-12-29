به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری مجلوب متواری با محکومیت مالی ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: پیرو ارجاع یک فقره مرجوعه قضایی از اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر مبنی بر جلب و دستگیری مجلوب متواری، اقدامات قانونی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بهشهر افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و طی یک عملیات منسجم، غافلگیرانه و هوشمندانه، فرد مورد نظر را پس از دو سال متواری، دستگیر کردند.

قلی‌پور تصریح کرد: مجلوب دستگیر شده تاکنون به علت عدم تعهد مالی به سه نفر، محکومیت مالی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال داشته است و پس از بازداشت، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.