چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان چهارمحال و بختیاری با شرکت ۲۹۶ دانشجو در قالب ۷۴ تیم از دانشگاههای مختلف استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد دانشگاهی استان با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای جهاد دانشگاهی در سطح کشور تأکید جدی بر برنامهها و فعالیتهای فرهنگی دانشجویی است، گفت: یکی از وظایف اصلی و مهم جهاد دانشگاهی تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان است.
رضائی افزود: در نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی استان در کنار همه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به ظرفیتهایی که در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تجاری سازی و اشتغال دارد با تمام توان آماده خدمت به دانشجویان علاقمند است.
وی گفت: از سال ۱۳۹۴ که اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد تا به امروز شاهد حضور پرشور دانشجویان علاقمند به مناظره و ترویج فرهنگ گفتوگو در دانشگاههای استان بودیم.
رضایی افزود: جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری طی سالهای متوالی از لحاظ اجرایی مسابقات و از لحاظ تعداد تیمهای شرکتکننده در مناظرات موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان گفت: اگر تاکنون این رویداد ارزشمند فرهنگی دانشجویی به اینجا رسیده قطعاً با همکاری رؤسای دانشگاهها و معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویان علاقمند بوده است.
رضایی با اشاره به رونمایی از سامانه شهر دانشجو در ۱۶ مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، تصریح کرد: شهر دانشجو سامانهای یکپارچه برای همه دانشجویان ایران است، برای دانشجویانی که فقط نمیخواهند دانشجو باشند و علاقمند به عضویت در جهاد دانشگاهی و انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویی هستند میتوانند از مزایای عضویت در این سامانه از جمله تخفیفات دورههای آموزشی، مراکز پزشکی جهاد دانشگاهی، کار دانشجویی و … بوده، بهرهمند شوند.
رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری سایر ظرفیتهای جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی را مسابقات دفاع سه دقیقهای، وجود خبرگزاریهای ایسنا، ایکنا، مرکز افکارسنجی و انتشارات برشمرد و بیان کرد: هدف این نهاد انقلابی توسعه فعالیتهای جهاد دانشگاهی در حوزههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاهها است که در کنار برگزاری این مسابقات، تفاهمنامه با دانشگاه فرهنگیان استان منعقد شد.