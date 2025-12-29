به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز دیدار‌های هفته سیزدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور، تیم‌های آکادمی نیکا و کاسپین رو در روی هم قرار می‌گیرند. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که کاسپین امیدوار است با تکرار برتری دور رفت، صاحب پنجمین برد شود و از رده ششم بالاتر رود، اما حریفش که هفته گذشته در مشهد شکست خورد هم قطعا خالی از انگیزه برای پیروزی نیست.

قهوه باتسام مشهد که برای دیدار این هفته به تهران سفر کرده است، در دومین دیدار رو در روی ستاد ملی گاز قرار می‌گیرند آنهم در شرایطی که روی کاغذ و در جدول رده بندی شرایطی بهتر نسبت به حریف دارد، اما جریان بازی، تعیین کننده برنده این دیدار خواهد شد و اینکه قهوه باتسام مانند دیدار دور رفت برنده از زمین خارج می‌شود یا اینبار حریف تهرانی اش تیم برتر زمین خواهد شد.

در سومین دیدار این هفته از مسابقات، دو تیم استقلال و نفت برابر هم قرار می‌گیرند. دیدار رفت دو تیم به دلیل عدم حضور به موقع استقلالی‌ها در محل مسابقه (سالن ۱۷ شهریور آبادان) برگزار نشد و این غیبت منجر به باخت آنها و پیروزی ۲۰ بر صفر آبادانی‌ها شد. همین مسئله انگیزه‌های دو تیم را برای این رویارویی متفاوت خواهد کرد.

در آخرین دیدار این هفته هم آکادمی سحر با تیم ته جدولی و بدون برد فرآور شریف سبز رقابت می‌کند. مدافع عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال بانوان بعد از پایان دیدار‌های هفته گذشته که در آن با قرعه استراحت رو‌به‌رو بود، در رده سوم جدول رده بندی ایستاد و حالا مصمم به ایجاد موقعیت برای بازگشت به صدرنشینی است.

هرچهار دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان در ورزشگاه آزادی و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

سه شنبه ۹ دی

آکادمی نیکا - کاسپین تهران (ساعت ۱۱ - سالن محمود مشحون تهران)

ستاد ملی گاز - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۳ - سالن محمود مشحون تهران)

استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۵ - سالن محمود مشحون تهران)

فرآورشریف سبز - آکادمی سحر (ساعت ۱۷ - سالن محمود مشحون تهران)