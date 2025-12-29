آمار‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد در روز‌های اخیر حجم صف کامیون‌های صادراتی در گمرک آستارا از حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون به حدود ۷۰۰ دستگاه کاهش یافته، اما وضعیت تردد همچنان به شرایط عادی بازنگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آمار سامانه نوبت دهی مرز آستارا ( borderpark.ir)، وضعیت تردد کامیون‌ها در بازه‌های زمانی ۲۴ ساعته (از ساعت ۱۲ شب تا ۱۲ شب) در روزهای پنجم، ششم و هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در مرز آستارا (ایران ـ جمهوری آذربایجان) اعلام شد.

طبق آمار مربوط به پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴، در این مدت ۲۱۰ دستگاه کامیون از طرف مقابل وارد و ۳۳۴ دستگاه کامیون از گمرک آستارای ایران خارج شده‌اند. همچنین ۲۹۳ دستگاه کامیون در محوطه گمرک در انتظار خروج بوده و مجموع کامیون‌های موجود در تیرپارک، صف بیرون از گمرک و مسیرهای منتهی به مرز به ۹۱۲ دستگاه رسیده است.

بر اساس این گزارش ششم دی‌ماه ۱۴۰۴، طی بازه زمانی مشابه، ۲۶۰ دستگاه کامیون ورودی از گمرک آستارای جمهوری آذربایجان و ۳۴۹ دستگاه کامیون خروجی از گمرک آستارای ایران ثبت شده است. در پایان این روز، ۲۷۶ دستگاه کامیون در محوطه گمرک برای انجام تشریفات خروجی حضور داشته‌اند و مجموع کامیون‌های موجود در تیرپارک، صف بیرون از گمرک و مسیر به ۷۴۲ دستگاه رسیده است.

همچنین طبق آمار هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴، در این بازه ۲۴ ساعته ۲۴۶ دستگاه کامیون ورودی و ۳۰۴ دستگاه کامیون خروجی به ثبت رسیده است. در پایان روز، ۲۷۲ دستگاه کامیون در محوطه گمرک برای خروجی باقی مانده و مجموع کامیون‌های موجود در تیرپارک، صف بیرون از گمرک و مسیر به ۶۷۸ دستگاه کاهش یافته است.

بررسی آمار سه‌روزه نشان می‌دهد با وجود تداوم حجم بالای تردد در مرز آستارا، تعداد کامیون‌های متوقف‌شده در صف‌ها روند کاهشی داشته که می‌تواند بیانگر بهبود نسبی فرآیند مدیریت تردد و روان‌سازی عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در این مرز مهم تجاری کشور باشد.

در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکیل صف کامیون‌ها در مرز آستارا از اواخر آذرماه ۱۴۰۴ و بیش از دو هفته پیش آغاز شده و با وجود برگزاری نشست‌ها، توافق‌ها و وعده‌های مطرح‌شده برای تسهیل تردد، این مشکل هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.

اگرچه در روزهای اخیر حجم صف از حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون به حدود ۷۰۰ دستگاه کاهش یافته، اما وضعیت تردد همچنان به شرایط عادی بازنگشته و رانندگان و فعالان حمل‌ونقل از تداوم معطلی‌ها در پایانه، تیرپارک و مسیرهای منتهی به مرز گلایه‌مند هستند.