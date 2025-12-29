به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،

پیام فراجا به مناسبت نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت آمده است:

حماسه‌ای که در نهم دی ماه ۱۳۸۸ رقم خورد برگ زرین دیگری بر کتاب قطور انقلاب افزود و در تقویم ایران اسلامی روز "بصیرت و میثاق با ولایت" نام گرفت تا یادمان این روز، تجلی گر آگاهی، اقتدار، غیرت، بصیرت و هوشمندی امتی مؤمن باشد که محاسبات دشمنان را به هم ریخت و آنان را مأیوس کرد.

بی تردید این حماسه حاصل درایت، هوشمندی و تدبیر مقام عظمای ولایت در آن برهه از زمان بود که مردم ایران اسلامی نیز با هوشیاری پوزه دشمنان و مزدوران را به خاک مالیدند و چنان فتحی مقابل فتنه شکل گرفت که به عنوان افتخاری دیگر به ثبت رسید و در اذهان صراط صواب مشخص‌تر و شفاف‌تر از قبل عیان شد.

نهم دی ماه ۱۳۸۸ روز دین طلبی در برابر دنیا طلبی و خروش غیرت دینی در برابر غفلت و حماقت خودفروختگانی بود که می‌خواستند تفکرات پست و پوچ خود را در گرد و غبار نادانی بر ملت فهیم و مسلمان تحمیل کنند و با نشانه گرفتن انسجام و وحدت ملی و اعتقادات و باور‌های اسلامی، به اهداف سیاه و شیطانی خود برسند که با عنایت پروردگار ناکام ماندند.

بحمداله همین تجربه وزین تاکنون فتنه‌ها را بی اثر گذاشته و پای فتنه انگیزان را سست کرده و انوار خورشید ولایت مرز‌های حق و باطل را آشکار نموده و این وحدت و انسجام و یکدلی بین مردم و ولایت قطعا خدشه ناپذیر است.

با گذشت ۱۳ سال از این پیمان و میثاق بزرگ مردمی با ولایت، هر ساله مردم ایران اسلامی این روز حماسی و سالروز سترگ را گرامی می‌دارند تا نشان دهند توهم براندازی نظام، خیال خامی بیش نیست و تا زمانی که ولایت و امت اسلامی وجود داشته باشد دست فتنه و فتنه گر کوتاه و ارزش‌های اسلامی و انقلابی پایدار خواهد ماند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی داشت حماسه نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت و تحکیم بیعت با فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز مدظله العالی و عمل به فرامین حکیمانه معظم له، در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأمین امنیت جامعه و شهروندان مصمم‌تر از گذشته در میدان خواهد بود و با تأسی از خون شهیدان همصدا و یکدل با مردم در مقابل زورگویان، مستکبران و فتنه گران ایستادگی خواهد کرد.