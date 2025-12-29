بانک کشاورزی اعلام کرد: میزان حمایت مالی این بانک از تولید و اشتغال تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حمایت شامل ۱٬۵۸۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۴۸۰ هزار فقره پرداخت و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی خرید گندم بوده است. میزان تسهیلات پرداختی این بانک در نه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۸ درصد رشد داشته و بیش از ۳۴۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

مسئولان بانک اعلام کردند پرداخت تسهیلات در مقاطع زمانی مختلف بر اساس نیاز‌های بخش کشاورزی و در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و برنامه اعتباری بانک انجام گرفته است.

بنا بر اعلام بانک کشاورزی، تأمین مالی گندم و حمایت از زنجیره تولید این محصول راهبردی، در کنار تخصیص تسهیلات ریالی و ارزی، بخشی از رسالت این بانک در پشتیبانی از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.