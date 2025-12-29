به گزارشمهناز مدیریان با اشاره به اقدامات این اداره در پاییز سالجاری اظهار داشت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس با بازدید از ۴۷۱ واحد مستقر در سطح شهرستان، موفق به شناسایی سه واحد جدید شدند که نتیجه این پایش ‌ها، شناسایی واحدهای آلاینده و صدور بیش از ۶۰ اخطاریه قانونی بوده است.وی افزود: با آغاز فصل سرما و بروز پدیده وارونگی دما که منجر به کاهش کیفیت هوا و افزایش آلاینده‌ های جوی می ‌شود، این اداره به منظور کنترل و کاهش آلودگی ‌ها، گشت ‌ها و پایش ‌های زیست ‌محیطی را تشدید کرده و گشت ‌های شبانه به ‌صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت.مدیریان ادامه داد: پایش ‌های شبانه ‌روزی و بازدیدهای میدانی کارشناسان این اداره منجر به پلمب ۱۸ واحد صنعتی آلاینده و جمع ‌آوری کامل یک واحد متخلف شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس همچنین با اشاره به بررسی استعلام ‌ها بیان داشت: در سه‌ ماهه سوم سالجاری، بیش از ۲۳ مورد استعلام توسط این اداره بررسی شد که عمده این استعلام ‌ها از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و از طریق سامانه جامع محیط زیست ارسال شده بود.وی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی زیست‌ محیطی تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۳۱۰ نفرساعت دوره آموزشی برای اقشار مختلف جامعه برگزار شد که از جمله آنها می ‌توان به دوره آموزشی روز جهانی خاک ویژه مسئولان و کشاورزان، دوره آشنایی با انواع پسماند و راهکارهای کاهش آن برای دانش ‌آموزان و اجرای طرح «یک ساعت با محیط ‌بان» در مدارس شهرستان قدس اشاره کرد.