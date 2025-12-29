هادی ساروی کشتی‌گیر آملی در نظرسنجی سنتی AIPS با ستاره‌های فوتبال، بسکتبال و فرمول یک رقابت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هادی ساروی کشتی‌گیر مطرح ایرانی با ثبت پیروزی ۳ بر ۱ مقابل آرتور سرگسیان از روسیه در فینال رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵، برای دومین سال متوالی مدال طلای جهان را کسب کرد.

این موفقیت باعث شد تا ساروی در نظرسنجی سنتی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) برای انتخاب ورزشکار مرد سال، در کنار چهره‌های برجسته‌ای چون کیلیان امباپه، محمد صلاح، لوکا دانچیچ، مکس فرشتپن و عثمان دمبله قرار گیرد.

فهرست کامل نامزدهای این دوره شامل ورزشکارانی از رشته‌های مختلف ورزشی مانند فوتبال، بسکتبال، تنیس، فرمول یک، دو و میدانی و شنا است که هادی ساروی نماینده کشتی ایران نیز در آن حضور دارد.

این انتخاب، علاوه بر تأیید شایستگی‌های فردی ساروی، جایگاه کشتی ایران در سطح جهانی را نشان می‌دهد و توجه ویژه به قهرمانان این رشته پرافتخار را برجسته می‌کند.