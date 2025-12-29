هفته ۱۷ فوتبال سری آ ایتالیا؛ تثبیت اینتر در صدر، صعود ناپلی‌ها به رده سوم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

میلان ۳ - ۰ ورونا (گل‌ها: کریستین پولیشیچ ۱ + ۴۵ و کریستوفر انکونکو ۴۸ و ۵۳)

کرمونزه ۰ - ۲ ناپولی (گل‌ها: راسموس هویلوند در دقایق ۱۳ و ۴۵)

بولونیا ۱ - ۱ ساسولو

آتالانتا ۰ - ۱ اینتر (گل: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۶۵)

* برنامه - دوشنبه ۸ دی:

رم - جنوآ

- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های میلان با ۳۵، ناپولی با ۳۴ و یوونتوس با ۳۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم رم با ۳۰ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.