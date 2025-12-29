پخش زنده
هفته هفدهم فوتبال سری آ ایتالیا با صدرنشینی اینتر ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
میلان ۳ - ۰ ورونا (گلها: کریستین پولیشیچ ۱ + ۴۵ و کریستوفر انکونکو ۴۸ و ۵۳)
کرمونزه ۰ - ۲ ناپولی (گلها: راسموس هویلوند در دقایق ۱۳ و ۴۵)
بولونیا ۱ - ۱ ساسولو
آتالانتا ۰ - ۱ اینتر (گل: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۶۵)
* برنامه - دوشنبه ۸ دی:
رم - جنوآ
- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای میلان با ۳۵، ناپولی با ۳۴ و یوونتوس با ۳۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم رم با ۳۰ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.