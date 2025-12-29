پخش زنده
امروز: -
سی و یکمین دوره مسابقات قرآنی روستایی و عشایری در چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر استان چهارمحال و بختیاری با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای دینی، از سوی کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار میشود.
مهلت ثبتنام تا تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقهمندان باید فرم ثبتنام را از طریق لینک ثبتنام به نشانی https://survey.porsline.ir/s/goQbdpF?utm_source تکمیل کنند.
این رقابتها در رشتههای حفظ قرآن کریم (کل قرآن و ۱۰ جزء)، قرائت (تقلیدی، ترتیل و تحقیق)، اذان، گروه سرود و همخوانی ویژه نوجوانان و همچنین ارسال کلیپ فعالیتهای قرآنی روستایی و عشایری برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان در دو رده سنی نوجوانان (۹ تا ۱۷ سال) و بزرگسالان (۱۷ تا ۵۵ سال) میتوانند حضور یابند.
علاقهمندان برای ارسال کلیپها و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با ادمین کانال «کشاورز سلام» به نشانی @keshavarz_admin در ارتباط باشند یا عدد ۷۲ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۱۵ ارسال کنند.