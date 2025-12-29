با هدف حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، تفاهم نامه همکاری بین سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور خدائیان رئیس سازمان بازرسی و صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی به امضا رسید.

خدائیان در این مراسم با تأکید بر نقش محوری اتاق بازرگانی در تعامل بین بخش خصوصی و دولت گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی اصلی بخش غیر‌دولتی، با تجربه مستقیم و آگاهی عملی از مسائل اقتصادی، به شناسایی و تحلیل چالش‌ها و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فضای کسب‌وکار ایفا کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریت‌های قانونی این نهاد افزود: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود، نظارت جامع و دقیق بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد و اجرای دقیق و مستمر مقررات، زمینه‌ساز رفع موانع تولید، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توسعه اقتصاد کشور است.

وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مربوط با واگذاری‌ها گفت: با وجود تصریح صریح قانون بر واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و شبه‌دولتی، نتایج قابل توجهی مشاهده نشده است که این امر نشان‌دهنده ضرورت نظارت مستمر و تعامل مؤثر میان سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی است تا اجرای دقیق قانون تضمین شود.

خدائیان به ماده ۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تکالیف مشخص خود را در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهند و در صورت عدم اجرای قانون، ضمانت اجرایی برای آنها پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده قانونی، دولت و نهاد‌های عمومی موظف به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی هستند و بانک‌ها نیز ملزم به خروج از بنگاه‌داری شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای قوانین حمایتی از بخش تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصاد ملی دارد ولی با وجود به‌روزرسانی قوانین، هنوز شاهد اجرای کامل آنها در عمل نیستیم. بر این اساس همکاری سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی می‌تواند مسیر تحقق این قوانین را تسهیل کرده و موانع احتمالی را برطرف سازد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد گفت: تا زمانی که بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی دست خود را از اقتصاد کوتاه نکنند، میدان واقعی برای بخش خصوصی فراهم نخواهد شد و هرجا حضور مؤثر آنها شکل نگیرد، زمینه بروز فساد تقویت خواهد شد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز، ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی نقش این نهاد در صیانت از منافع اقتصادی ملی را حیاتی، اثرگذار و تعیین‌کننده دانست.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارای یک مسئولیت بسیار سنگین در زمینه برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است و در دوره جاری مدیریتی این سازمان، شاهد هستیم که قاطعانه در برابر مسائلی که به صلاح کشور و تولید و تجارت نیست، مواجهه صورت می‌گیرد.

حسن‌زاده، دوره جاری مدیریتی سازمان بازرسی کل کشور را یک مدیریت ماندگار در تاریخ کشور دانست و گفت: اتاق بازرگانی بخاطر مسئولیت‌هایی که در قبال ملت ایران و ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی دارد، برای تسهیل‌گری امور فعالان اقتصادی تلاش می‌نماید.