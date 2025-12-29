پخش زنده
امروز: -
بر اساس اعلام مرکز تحقیقات صداوسیما، «یلدای جوانی»، شبکه سه در رتبه نخست جذب مخاطب در شب یلدا قرار گرفت و پس از آن شبکه نسیم، شبکه دو و شبکه یک در جایگاههای بعدی بودند.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، سیدعلی موسوی، مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما، با حضور در استودیو شبکه خبر، گفت: برخلاف سال گذشته (که شب یلدا با روز مادر همزمان بود). امسال با وجود نبود این مناسبت، میزان بینندگان ویژهبرنامههای شب یلدا با رشد قابلتوجهی از ۴۹/۷ درصد به ۵۶/۴ درصد رسیده است.
وی افزود: جامعه آماری این نظرسنجی افراد بالای ۱۲ سال را در برمیگیرد که معادل حدود ۳۷ میلیون نفر از بینندگان تلویزیون در کشور است.
از میان ویژه برنامه های صداوسیما درشب یلدا، ویژهبرنامههای «یلدای جوانی» (شبکه ۳)، «هزار و یک» (شبکه نسیم)، «دو نقطه» (شبکه دو)، «ایران دوست داشتنی» (شبکه یک) و «برمودا» (شبکه نسیم)، برترین برنامه ها در شب یلدا بود.
به گفته آقای موسوی، حدود ۷۰ درصد از مخاطبان از برنامههای شب یلدای امسال رضایت داشتهاند. در حالی که ۵۸/۸ درصد از پاسخدهندگان این برنامهها را بهتر از سال گذشته ارزیابی کردهاند.
همچنین میزان استفاده از تلوبیون با رشد دو درصدی از ۶/۶ درصد در سال گذشته به ۸/۸ درصد رسیده و میزان شنوندگان رادیو حدود ۷/۳ درصد از کل مخاطبان بوده است.
به گفته مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صداوسیما، میزان تماشای برنامههای شب یلدا در شبکههای ماهوارهای تنها ۹/۹ درصد بوده که نسبت به سال گذشته حدود یک درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با اشاره به روش تلفنی جامع در اجرای نظرسنجیها گفت: تمام تماسها از طریق سامانه تلفنی مرکز تحقیقات که اخیراً به بهرهبرداری رسیده انجام میشود و کنترلگران ویژه، صحت نمونهگیری و اجرای پرسشنامهها را بررسی میکنند.
وی درباره راه های دسترسی به این نظرسنجی ها گفت: هرکدام از رسانههای مختلف و خبرگزاریها تمایل داشته باشند می توانند نظرسنجیهای ما را بررسی بکنند یا داشته باشند، هم در نظرسنجیهای تلفنی هم در نظرسنجیهای میدانی، این فرصت هست، درخصوص تمام مراحل نظرسنجی، شیوههای سنجش و حتی فعالیت پرسشگران از نزدیک بازدید کنند و نظارت داشته باشند.