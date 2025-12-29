به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز ساخت این مدرسه گفت: مدرسه شش‌کلاسه روستای کافشان با مشارکت بانوی نیکوکار، مهین رحیم‌لباف زاده در زمین اهدایی خانواده نیک اندیش مرحوم حاج علی کاظم زاده به مساحت هزار مترمربع و با زیربنای ۴۵۰ مترمربع در یک طبقه ساخته و تا یک سال آینده افتتاح می‌شود.

رمضان رحیمی با اشاره به اینکه با همکاری خیران و اداره کل نوسازی مدارس استان ۱۰ مدرسه جدید در این شهرستان در حال ساخت و تکمیل است، افزود: ۴ مدرسه تا پایان امسال و بقیه تا پایان سال آینده افتتاح می‌شوند.