رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز وقت دعواهای سیاسی نیست؛ الان وقت قوی شدن، خدمت به مردم و جهادی کار کردن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: این از افتخارات جمهوری اسلامی است که به دنبال الکترونیکی کردن انتخابات است.
وی درمورد دخالت در عزل و نصب مدیران استانی اظهار داشت: من مخالف دخالت نمایندگان در انتصابات هم از جهت مدیریتی و هم از جهت فرمایشات حضرت آقا هستم اما در این راستا استانداران توجه کنند حضرت آقا فرمودند نمایندگان بهترین مشاورین استانداران هستند، از آنجا که نمایندگان امروز محل رجوع مردم اند و مخصوصا با مشکلاتی که امروز مردم دارند می توانند مشاورین استانداران باشند.
قالیباف افزود: بارها به دوستان گفته ام در انتصاب مدیران اعم از ملی و استانی حق اصرار کردن ندارید که الا و بلا باید فلانی را بگذارید، فرماندار یا استاندار خودش باید انتخاب کند این حق قانونی ما نمایندگان نیست که دخالت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها عرفی شده است مراجع دیگر هم هستند که به استاندار و وزیر مراجعه می کنند یعنی استاندار ما فقط از طرف نماینده تحت فشار نیست از طرف بخش های مختلف دیگر هم تحت فشار است و در این راستا باید به سمتی برویم که روند اصلاح شود.
قالیباف ادامه داد: بارها به نمایندگان گفته ام اگر مدیر، بخشدار، استاندار یا وزیری در کارش کوتاهی می کند مسئول پیگیری آن هستید، اگر از شما نظر و مشورت خواستند پیشنهاد برای جا به جایی بدهید ولی اگر اصرار کنید درست نیست و سازمان و انسجام مدیریت را زیر سوال می برد.
وی با تاکید بر این که در این زمینه نیازمند تعامل هستیم اظهار داشت: استانداران و نمایندگان باید با هم صحبت و مشورت کنند، ما نمونه هایی داریم که استانداران این موارد را با همه نمایندگان تنظیم می کنند زمانی که ما از تهران نگاه می کنیم همه امورات آن استان روان تر و کار مردم درست تر انجام می شود.
رئیس مجلس افزود: برای حل مشکلات مردم، باید کوتاه بیاییم، گذشت و همکاری کنیم و اجازه بدهیم با همراهی کارها پیش برود، وقتی موضوعی را به تریبون میکشانیم و آن را سیاسی میکنیم، یعنی قصد حل مسئله و انجام کار را نداریم.
تناسبی شدن انتخابات برای افزایش مشارکت و انسجام لازم بود
رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوی موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا و ضرورت تلاش برای افزایش مشارکت در انتخابات، اظهار داشت: یکی از دیدگاههای شورای محترم نگهبان، رعایت اصل حداکثری است؛ یعنی نامزدهای منفرد بتوانند بهطور گسترده در هر انتخابات شرکت کنند، که این امر مطابق قانون اساسی است.
قالیباف افزود: ما در واقع تناسبی شدن انتخابات را اضافه کردیم که شورای نگهبان و مجمع آن را همراهی کردند و به فضل الهی در مجلس نیز ادامه خواهد یافت. این یک خلأ بود که برای افزایش مشارکت و انسجام لازم بود و انشاءالله انجام خواهد شد.
رئیس مجلس افزود: انتخابات در تهران هم حداکثری و هم تناسبی است و در آینده هم این طور است و به طور طبیعی مردم و جامعه بیشتر از انتخابات تناسبی استقبال می کنند، این انتخاب مردم است و آنان که می خواهند انفرادی شرکت کنند حق دارند.
حق شوراها به خوبی ادا نشده است
وی درمورد بحث مربوط به شوراها و تغییر شهرداران، اظهار داشت: کمتر از یکصد سال از عمر شهرداری تهران میگذرد، اما پس از من که پنج شهردار دیگر آمدند، من پنجاه و هفتمین شهردار بودم. یعنی عمر متوسط هر شهردار تهران کمتر از ۱۵ ماه است، این یک ضعف عمومی در کشور ماست.
قالیباف افزود: ما در اصلاح قانون مربوط به شهرداریها و شوراها این تغییر را اعمال کردیم که عزل شهردار با تصویب سهچهارم اعضای شورا انجام شود، خیلی کار سخت شده است بنابراین دقت در انتخاب شهردار افزایش خواهد یافت، زیرا عزل او نیز دشوارتر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که هفت اصل آن مربوط به شوراهای شهر است، اما متأسفانه آنطور که باید و شاید، حقوق شوراها ادا نشده است.
قالیباف ادامه داد: ظاهرا یک اختلاف نظری در تفسیر قانون اساسی و برداشت آن بین شورای نگهبان، مجلس و دولت وجود دارد بدون شک بر اساس قانون اساسی تفسیر قانون با شورای نگهبان است آنجاست که حرف اول و آخر زده می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در جاهای مختلف شاهد گله مندی از شوراها نسبت به کار و وظیفه هایشان و تخلفاتی که انجام می شود هستیم، ولی وقتی بیش از ۱۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستا دارای شوراها هستند با هر بخش دیگری بخواهید مقایسه کنید جرم یا خطا به عنوان یک اشکال است ولی اگر به نسبت تعداد اعضا نگاه کنیم یک مقدار در حق شهرداری ها و شوراها ظلم می شود از این باب که باعث می شود آنان تضعیف شوند.
تمرکز زدایی از راه های کارآمد کردن کشور
قالیباف در ادامه سخنان خود در جمع استانداران، با بیان این که یکی از راه های کارآمد کردن کشور تمرکز زدایی است، گفت: بسیاری از کارها و وظایفی که در اختیار استانداریها و دولت است، باید به شوراهای شهر و شهرداریها واگذار شود، اگر میخواهیم چابکی و کارآمدی در کشور افزایش یابد، باید این مسیر را پیگیری کنیم.
وی افزود: من حداقل با بیش از ۳۰ سال مطالعه در این زمینه، بیش از ۱۲ سال مدیریت شهری و ۵ سال خدمت در نیروی انتظامی، به این موضوع اطمینان خاطر پیدا کردهام و آن را راه نجات میدانم که باید بار اضافی را از دوش دولت و استانداران برداریم.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزارت کشور، به عنوان نهادی که در این برهه نقش اساسی ایفا میکند، باید نقش هدایتگر و پدری داشته باشد؛ آموزش بدهیم، سازماندهی کنیم و پای کار باشیم تا این امر محقق شود.
قالیباف افزود: وقتی از مردمسالاری دینی صحبت میکنیم، باید دانست که مردمسالاری دینی یک مبنای نظری و هویتی در نظام است، تعارفی و تشریفاتی نیست، این یک باور، یک اصل دینی و اساس اندیشه حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه و مقام معظم رهبری است که برخاسته از اندیشه حضرت امام است.
وی تاکید کرد: این یک کل واحد است؛ مردم معنا دارند و مردمسالاری بدون دین و دین بدون مردمسالاری، نه مشروعیت دارد و نه کارآمد است، هرچقدر که ما به انقلاب، نظام، رهبری و امام خود اعتقاد داریم، باید در پایبندی به این اصل مصممتر باشیم.
ضرورت برقراری توازن بین نظم مدنی و نظم سیاسی
قالیباف در بخشی از سخنانش گفت: رهبر معظم انقلاب میفرمایند "هنر بزرگ امام (ره) ایجاد یک نظم مدنی و سیاسی بر مبنای عقلانیت اسلامی بوده است"، نباید فکر کنیم که با تضعیف نظم مدنی، نظم سیاسی تقویت میشود یا بالعکس، توازن بین نظم مدنی و نظم سیاسی باید برقرار باشد.
وی ادامه داد: به نظر من، حتی نظم مدنی فراتر از نظم سیاسی است، وقتی از امر مدنی صحبت میکنیم، منظور حوزه اجتماعی مردم است که مستقیم در تصمیمگیریهای مربوط به زندگی روزمره خود نقش دارند.
قالیباف با طرح این سوال که چه نهادی از شهرداری و شورای شهر به مردم نزدیکتر است؟، گفت: مردم به طور عمده نیازهای روزانه، هفتگی و ماهانه خود را از طریق شوراهای شهر پیگیری میکنند و این یک امر مدنی است. کارکرد آن نیز تمرین مسئولیتپذیری، مشارکت، نقد و اصلاح است
هیچ سرمایه اجتماعی برای ما بزرگ تر از اعتماد نیست
رئیس نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: وقتی از امر مدنیت سخن میگوییم، انتخابات و مردمسالاری دینی نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. هنگامی که از نظم مدنی صحبت میکنیم، منظور سازمانیافتن رفتار مشارکت و تصمیمگیری مردم بر پایه عقلانیت اسلامی و قواعد نهادینهشده است.
قالیباف تاکید کرد: نتیجه این روند، ایجاد ثبات در جامعه، معنادار شدن مشارکت، افزایش پیشبینیپذیری و تقویت اعتماد اجتماعی است، هیچ سرمایه اجتماعی برای ما بزرگتر از اعتماد نیست.
وی افزود: بدون شک، انتخابات پیش رو با مشارکت بالا، سطح امنیت ملی ما را افزایش میدهد و دشمن را ناامید خواهد کرد. اگر میخواهیم دشمنان انقلاب و دشمنان خارجی را در جنگ شناختی شکست بدهیم، مشارکت بالا در انتخابات ضرورت دارد و این امر بر عهده شما استانداران، فرمانداران محترم و همه بخشهاست.
قالیباف ادامه داد: مشارکت حداکثری، عوامل و عناصری دارد و باید این عوامل را بهدرستی شناسایی، بررسی و اجرا کنیم؛ در غیر این صورت، صرفاً با صحبتکردن، مشارکت شکل نخواهد گرفت.
تلاش کنیم شوراها از موضوع سیاسی دور شود
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه انتخابات شوراها از انتخابات ریاستجمهوری جدا شده است را از یک جهت مثبت میدانم؛ زیرا انتخابات ریاستجمهوری یک انتخابات سیاسی بسیار روشن و شفاف است، درحالی که شوراها نباید کار سیاسی انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه شوراها نهادی کاملاً مردمی، اجتماعی و خدماتی هستند، اظهار داشت: خدمات عمومی در شوراها معنا پیدا میکند؛ بنابراین باید تلاش کنیم شوراها را از مسائل سیاسی دور نگه داریم. همین امر میتواند مشارکت را افزایش دهد و به مردم انگیزه بدهد.
قالیباف افزود: در دوره مدیریت شهرداری تهران به شهرداران مناطق میگفتم، مردم هر محله بهتر از شهرداری میدانند که نیازشان چیست. هرچه آنها گفتند انجام دهید و فراهم کنید؛ اگر اشتباهی هم رخ بدهد، انتخاب خود مردم بوده است.
بر تمرکز زدایی اصرار دارم
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تمرکز زدایی اشاره کرد و گفت: دولت محترم پس از جنگ ۱۲ روزه، با صدور بخشنامه ای یک تصمیم درمودر اختیارات استانداران اتخاذ کرد. ما به آن بخشنامه اشکالی وارد کردیم و درخواست اصلاح آن را دادیم. متأسفانه این موضوع باعث شد در بین استانداران شایعهای ایجاد شود که گویا مجلس جلوی اختیارات آنها را گرفته است. من همواره گفتهام که هرگز مانع این کار نیستم، بلکه مصر به تمرکززدایی هستم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بر اساس اصل ۱۲۷ میخواهیم اختیاری واگذار کنیم، آن مأموریت باید کاملاً مشخص باشد. من بر این باورم که اختیار باید ذاتی واگذار شود.
وی گفت: در بودجه ۱۴۰۵، بحث دخل و خرج و مولدسازی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مطرح است که حتماً باید گردش خزانه داشته باشد. در بودجه ۱۴۰۵، بودجه نقدی و همچنین بودجه تعهدی پیشبینی شده است و بخشی از بودجه تعهدی دقیقاً در زمینه مولدسازی، اختیار استانداران را بدون نیاز به تخصیص سازمان برنامه فراهم میکند. این فرصت بزرگی برای استانداران محترم است.
قالیباف با بیان اینکه ملت ما بعد جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که هسته سخت کشور، ۹۰ میلیون نفر است، گفت: این مردم چنان شجاع و با معرفت هستند که تقصیرات وکوتاهی های ما مسئولان در حوزههای مختلف را نادیده میگیرند و همچنان از نظام خود دفاع میکنند. بنابراین انصاف نیست که بخواهیم آنها را دستهبندی کنیم.
نباید از تهدیدات دشمن غفلت کنیم
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه تمام شده است نمی خواهم بگویم جنگ دیگری پیش روی ماست، آن قدر امروزه مسائل بسیار پیچیده است؛ چیزی که قطعی نیست، خودش بهنوعی قطعیت دارد. نمیتوانیم قطعی بگوییم که جنگ رخ خواهد داد، اما تهدیداتی که دشمن علیه ما اعمال میکند قطعی است و ما نباید از این تهدیدات ذرهای غفلت کنیم.
قالیباف ادامه داد: اگر سند ملی امنیت آمریکا و اسناد رژیم صهیونیستی را مطالعه کنید، متوجه میشویم که این کشورها و رژیمها، تهدیدات داخلی را بر هجمههای خارجی در اولویت اول قرار دادهاند.
معیشت مردم باید در صدر باشد/ بودجه ۱۴۰۵ آزمون بزرگ دولت و مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که باید به مسائل اقتصادی مردم توجه کنیم تاکید کرد: دشمن به دنبال این است که بر موج نارسایی ها سوار شود، موضوعات اقتصادی، دو قطبی سازی ها، تنش در کشور به بهانه با خود و بی خود از جمله موضوعاتی است که دشمن دنبال می کند و ما باید با نگاه امنیت ملی به آن توجه کنیم.
وی ادامه داد: باور آقای رئیسجمهور این است که معیشت مردم، اولویت اول است و در مجلس نیز بهصورت یکپارچه معتقدیم که معیشت مردم باید در صدر قرار گیرد.
قالیباف افزود: باید قدرت خرید خانوادهها را تقویت و حفظ کنیم. چه کارمند باشند و چه کارگر، افزایش متناسب حقوق کارکنان اعم از کارگر و کارمند باید اجرا شود. همچنین، سیاستهای جبرانی برای آنها پیشبینی کنیم که یکی از آنها کالابرگ الکترونیکی است و هدف آن ارتقای قدرت خرید مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من، بودجه ۱۴۰۵ یک آزمون بزرگ برای دولت و مجلس است. مردم در این شرایط سخت اقتصادی با نجابت رفتار میکنند و تابآوری نشان میدهند. پدران و مادران شرمنده فرزندانشان هستند و منتظرند ببینند ما چه اقداماتی انجام خواهیم داد.
اولویت دشمن، جنگ ذهنی و روانی است
وی با تاکید بر این که حفظ امنیت و سلامت مردم و امنیت نظام بسیار مهم است گفت: باید بدانیم که اولویت جنگ دشمن، جنگ ذهنی و روانی است؛ یعنی روح و روان مردم را هدف قرار میدهد و بر نظرات و باورهای آنها تأثیر میگذارد. ما باید به هر شکل ممکن اجازه ندهیم این آرامش به هم بخورد.
قالیباف افزود: راه مقابله با دشمن، چه در حوزه خارجی و چه داخلی، قویتر شدن است. همانطور که نیروهای مسلح ما؛ که بحمدالله پس از جنگ ۱۲ روزه، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، در طراحی و نوع عملکرد به مراتب قویتر شدند؛ اگر این تجربه نبود، شاید تا ۵۰ سال دیگر نیز به چنین توانمندیهایی دست پیدا نمیکردیم.
مذاکره و معامله با آمریکا یک جاده انحرافی است
وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم دشمن با دادن آدرسهای غلط، ما را در اداره کشور و حفظ انسجام ملی گمراه کند، گفت: اینکه مثلاً بگوییم امروز با ترامپ معامله کنیم و آن را راهحل بدانیم، اشتباه است. این موضوع برای همه روشن شده و یک جاده انحرافی است. همه کارهایی که باید می شد انجام شد، آنها ایران قوی نمیخواهند؛ آنها ایرانی میخواهند که در چارچوب هژمونی آنها حرکت کند. برای آنها استقلال، عزت و قدرت ما مهم نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که امروز وقت دعواهای سیاسی نیست؛ الان وقت قوی شدن، خدمت به مردم و جهادی کار کردن است، اظهار داشت: تحریمها کاغذ پاره نیستند و حتماً مشکلات و سختیهایی دارند، اما اگر امروز بگوییم در حوزه اقتصادی ظرفیت و امکان ندارد، من این را نمیپذیرم.
قالیباف افزود: ما در نوع بکارگیری از ظرفیت ها و نوع حکمرانی کارآمد نیستیم در میدان آن طور که باید و شاید نیستیم، بعضا تصمیمات جامع نیست و طبیعتا وقتی درست نیست تغییر می دهیم که این باعث آسیب در جامعه به ویژه در حوزه اقتصاد می شود.
رئیس مجلس ادامه داد: باید کاری کنیم که مردم، بازار، تولیدکننده و سیاستهای ما در حوزه اقتصاد، حتی در این شرایط سخت، با ثبات بیشتری بتوانند مسیر خود را پیش ببرند.