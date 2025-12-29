پخش زنده
استاندار گیلان، در نشست سراسری استانداران با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور، درباره روند الکترونیکی شدن انتخابات سال ۱۴۰۵ حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حقشناس استاندار گیلان، صبح امروز دوشنبه در نشست سراسری استانداران سراسر کشور با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اسکندر مومنی وزیر کشور حضور یافت.
محور اصلی این نشست بررسی و هماهنگی فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات سال ۱۴۰۵ بود.
در این جلسه، استانداران کشور ضمن تبادل نظر و بررسی سازوکارهای اجرایی، بر لزوم آمادگی کامل ستادهای استانی برای برگزاری انتخاباتی امن، شفاف و الکترونیکی تأکید کردند.
این نشست به منظور هماهنگی بین بخشی و برنامهریزی دقیق برای برگزاری انتخابات در تمام استانها برگزار شد و مسئولان کشوری تأکید کردند که توسعه سامانههای الکترونیکی و آموزش نیروهای اجرایی از مهمترین اولویتهای پیش روی ستادهای انتخاباتی است.