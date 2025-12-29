به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در سفر به شیراز و در بازدید از سالن ورزشی ۲۲ بهمن این شهر گفت: در تفاهم صورت گرفته با مدیرکل ورزش و جوانان فارس مقرر شد این سالن که در دست تعمیر است به صورت اختصاصی در اختیار هیات هندبال استان قرار بگیرد.

وی افزود: بر اساس مذاکرات انجام شده فدراسیون هندبال نیز کفپوش استاندارد این سالن را تامین می‌کند تا خانه هندبال فارس واقع در مجموعه ۲۲ بهمن شیراز به صورت رسمی افتتاح شود.

نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا با اشاره به اینکه فارس در رشته هندبال دارای ظرفیت بالایی است گفت: راه اندازی خانه هندبال در فارس می‌تواند در پیشرفت هندبال این استان نقش بسزایی داشته باشد.