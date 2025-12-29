به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور، تیم کود گلفام آمل با برتری ۳ بر ۱ مقابل تهران بیشه چمستان، ۲۴ امتیازی شد و به صدرنشینی خود تدوام بخشید.

شاگردان عادل غلامی بعد از باخت ۲۵ بر ۲۰ در دست اول، در دست‌های دوم تا چهارم با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۷ در سالن پیامبر اعظم آمل پیروز شدند.

تیم نیروانا آمل در بازی داخل خانه با نتیجه ۳ بر صفر کاسپین شهر بهشت را مغلوب کرد.

این مسابقه با پیروزی ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰، نیروانا آمل همراه شد تا این تیم با ۷ برد و ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم گروه قرار بگیرد.

تیم مقدم قزوین نیز در دیدار حساس هفته، با حساب ۳ بر صفر مهمانش شوکاشور آمل را از پیش رو برداشت و با ۶ برد و ۱۸ امتیاز، جای این تیم را در رتبه سوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ یک والیبال کشور گرفت.

در شهرآورد تیم‌های نظامی پایتخت، عقاب نهاجا با نتیجه ۳ بر صفر نیروی زمینی را مغلوب کرد تا با ۶ برد و ۱۵ امتیاز به رتبه چهارم جدول صعود کند.

در این گروه شوکا شور آمل با کسب ۵ برد و ۱۷ امتیاز و تهران بیشه چمستان با ۵ برد و ۱۶ امتیاز به ترتیب جایگاه پنجم و ششم را به خود اختصاص داده‌اند.

نیروی زمینی تهران با ۲ برد و ۵ امتیاز قرار دارد و کاسپین شهر بهشت با ۱ برد و ۳ امتیاز در انتهای جدول جا خوش کرده است.