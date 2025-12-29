بیشترین فعالیت سامانه ناپایدار بارشی در استان مرکزی، وزش باد شدید خواهد بود.

وزش باد شدید، پدیده شاخص جوی در استان مرکزی

پیش‌بینی هواشناسی برای امشب و فردا؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی شرایط جوی پیش رو را پیش بینی کرد.

بررسی‌ها از نفوذ موج دوم سامانه ناپایدار بارشی به کشور حکایت دارد که تا روز سه شنبه موجب بارش برف و باران و وزش باد در مناطق وسیعی از کشور خواهد شد.

بر اساس خروجی مدل‌ها عمده فعالیت این سامانه در استان مرکزی به صورت وزش باد شدید در طی ساعات امشب و فردا (سه شنبه) خواهد بود (احتمال افزایش سرعت لحظه‌ای وزش باد به بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت در برخی از نقاط استان وجود دارد.)

احتمال برخی بارش‌ها از صبح روز سه شنبه در برخی از نقاط استان به ویژه نواحی غربی به صورت برف وجود دارد. بر این اساس وضعیت هوای استان برای فردا سه شنبه در برخی از نقاط رگبار برف، وزش باد شدید و کولاک برف پیش بینی می‌شود.

با خروج سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات و نفوذ توده هوای سرد از ساعات عصر روز سه شنبه تا صبح چهارشنبه دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۹ و تاکید محتوی، هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از وزش باد شدید و کاهش دما صادر شده است.

همچنین با کاهش دما و به دلیل وجود رطوبت سطحی پدیده مه نیز در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان پیش بینی می‌شود