مجلس عراق پس از دو ماه از برگزاری انتخابات، امروز نخستین جلسه خود را برگزار میکند، اما اختلاف در شورای سیاسی اهلسنت بر سر معرفی یک نامزد واحد، فضای جلسه افتتاحیه را با ابهام روبهرو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، این اختلاف باعث شده احتمال کشیدهشدن روند انتخاب رئیس مجلس به رایزنیهای طولانی با دیگر فراکسیونها افزایش یابد. نشستهای فشرده رهبران اهلسنت از شامگاه گذشته تا بامداد امروز نیز نتوانست به توافق نهایی منجر شود.
در این میان، بخشی از اهلسنت از نامزدی «هیبت الحلبوسی» و بخشی دیگر از «مثنی السامرایی» حمایت میکنند.
قرار است این دو نامزد عصر امروز بهطور رسمی معرفی شوند تا رئیس جدید مجلس عراق با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب شود.