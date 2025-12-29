به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ویه‌کو میلتیچ در نشست خبری قبل از بازی با ملوان بندرانزلی اظهار داشت: در روند آماده‌سازی تیم، به این نکته رسیدیم که ما در ماه دسامبر هفت بازی انجام دادیم. تقریباً در ۲۶ روز و هر سه‌ونیم روز یک بازی داشتیم. تعدد و فشردگی زیاد مسابقات، بازیکنان را از نظر روحی و جسمی خسته کرده است. از طرفی، بازی‌های بزرگی همچون دیدار با پرسپولیس را پشت سر گذاشتیم که در آن مسابقه بازیکنان از نظر هیجانی و فیزیکی یک بازی بسیار سخت را تجربه کردند. بازی‌های آسیایی نیز به این فشردگی اضافه شده است؛ مسابقاتی که باید در آنها بهترین فرم خود را در سطح بالا نشان دهیم.

وی ادامه داد: هفته گذشته مقابل شمس‌آذر یک بازی سخت و فشرده را پشت سر گذاشتیم و با فاصله زمانی کم به مصاف تیم خوب ملوان می‌رویم. اگر از بازیکنان از ابتدای فصل بپرسید که آیا دوست دارید به‌عنوان تیم قهرمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا بازی کنید، قطعاً همه این انگیزه را دارند. ما در آسیا به مرحله بعدی صعود کردیم؛ کاری که در اینجا کمتر رخ می‌دهد. در جام حذفی با حذف رقیب قدرتمند، پیش می‌رویم و در لیگ نیز به جنگ و رقابت ادامه می‌دهیم. تعداد بازی‌ها زیاد است و نمی‌توان همه مسابقات را پیروز شد. ما در هفت بازی مساوی کردیم. اگر بدشانسی، تیر دروازه و صحنه‌های مشکوک نبود، چهار بازی را می‌بردیم و هشت امتیاز بیشتر داشتیم که فصل رویایی می‌شد. با این حال، تاکنون هم فصل خوبی داشته‌ایم. ما تیم قهرمان ایران هستیم و برای دفاع از این عنوان می‌جنگیم.

میلتیچ افزود: ملوان حریفی سخت‌کوش است، اما فقط برد راضی‌کننده است و ما نیاز داریم تمامی امتیازات را کسب کنیم. جای لغزش نیست. می‌دانیم که فقط تیم قهرمان ایران در لیگ نخبگان فصل بعد حضور خواهد داشت؛ به همین دلیل به دنبال قهرمانی در لیگ هستیم. به سه امتیاز بازی فردا نیاز داریم و با وجود تمام خستگی‌های جسمی و روحی، فقط برای برد بازی می‌کنیم. در این برنامه فشرده، فرصتی برای شادی یا غصه خوردن نداریم و بعد از هر مسابقه، تنها کارمان فکر کردن به بازی بعدی است. برای برد در هر دیدار به میدان می‌رویم تا اعتمادبه‌نفس به تیم بازگردد.

وی درباره حواشی اطراف تیم و تأثیر آن بر بازیکنان بیان کرد: نمی‌دانم بازیکنان درباره این موضوع چه فکری می‌کنند و چه تأثیری روی آنها دارد. نحوه آماده‌سازی ما به‌گونه‌ای است که تمام تمرکز تیم روی فوتبال است. وقتی بازیکنان در تمرین حاضر می‌شوند، تمرکز آنها فقط روی مسائل فوتبالی است. در دنیای امروز، خیلی ساده است که بازیکنان به‌خاطر حواشی اینستاگرامی دچار حواس‌پرتی شوند، اما بازیکنان ما حرفه‌ای هستند و تمرکزشان فقط فوتبالی است. من، اسکوچیچ و سایر دستیاران می‌دانیم که حواشی به‌عنوان بخشی پرمخاطب از فوتبال وجود دارد و تلاش ما این است که تنها روی مسائل فوتبالی تمرکز کنیم.

مربی تراکتور در پاسخ به این سؤال که آیا این تیم می‌تواند در ادامه مسابقات در قامت مدعی قهرمانی لیگ ظاهر شود، گفت: بله، قطعاً این اتفاق می‌تواند رقم بخورد. من می‌بینم که با نفراتی که در تیم حضور دارند، همه این انگیزه را دارند تا تصویر دلچسب قهرمانی فصل گذشته را تکرار کنیم. با توجه به تعدد مسابقات و خستگی، امتیازات خوبی کسب نکردیم، اما هنوز بازی‌های زیادی در پیش داریم و دیدار‌های رودررو باقی مانده است. اگر روی دور برد بیفتیم، خیلی سریع خودمان را به بالای جدول می‌کشیم. با رسیدن به هفته‌های پایانی، این انگیزه بیشتر هم می‌شود. اکنون جبران فاصله با تیم‌های بالاتر برای ما به یک چالش تبدیل شده، اما کادرفنی و بازیکنان این توانایی را دارند که به تیم‌های بالای جدول برسند و فاصله را کم کنند.

وی درباره محرومان و مصدومان تیم گفت: سرمربی و مدیر رسانه تیم در بازی فردا محروم هستند، اما بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و بازیکن مصدوم یا محروم نداریم.

مربی تراکتور در خصوص شکست تیم در آخرین دیداری که اسکوچیچ روی نیمکت حضور نداشت، اظهار داشت: کفه ترازو در روز‌های محرومیت سرمربی بیشتر به سمت برد‌ها سنگینی می‌کند. سرمربی در کنار تیم حضور دارد و روند آماده‌سازی، هماهنگی‌ها و تمام مسائل را زیر نظر دارد. بازیکنان ما باتجربه هستند. نبود ایشان تأثیر دارد، اما ما ادامه‌دهنده دقیق دستورات سرمربی هستیم.