دستگیری متخلف غیربومی به جرم شروع به شکار در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: مامورین یگان حفاظت منطقه حفاظت شده سرخ آباد، طی گشت و کنترل در منطقه یک نفر متخلف غیر بومی را حین تیر اندازی و شروع به شکار مشاهده و اسلحه را ضبط کردند.

غلامرضا عباسی افزود: از فرد متخلف یک قبضه اسلحه ته پر تک لول کالیبر۱۲، ۶ تیر فشنگ ساچمه و یک عدد پوکه شلیک شده کشف و ضبطشد.

وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه در این ایام حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلف دستگیر شده که از افراد غیر بومی می‌باشد، پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ضمن قدردانی از زحمات مامورین یگان منطقه از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.