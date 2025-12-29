پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر بیش از ۹۴ هزار تن کالا از طریق بندرانزلی ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین یونسی از ترازیت ۹۴ هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی در مدت ۹ ماهه و افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت کالا از این بندر در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: مجموع کالاهایی که در بندرانزلی در این مدت تخلیه و بارگیری شده بیش از یک میلیون و ۵۱۳ هزار تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش دارد.
وی با اشاره به کالاهای صادراتی بندر انزلی در سال جاری، افزود: سیمان، انواع مواد ساختمانی، کالاهای شیمیایی و اقلام معدنی از مهمترین کالاهای صادراتی این مجتمع بندری در سال ۱۴۰۴ است که نقش مؤثری در افزایش حجم مبادلات تجاری دریایی شمال کشور دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: همچنین امسال بیش از ۴۳۸ هزار تن کالای غیرنفتی از طریق بندرانزلی به کشورهای هدف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش دارد.
حسین یونسی از تخلیه و بارگیری ۲ هزار و ۴۱۸ کانتینر TEU در بندر انزلی و تردد ۵۰۱ فروند کشتی در این مجتمع بندری در ۹ ماهه امسال خبر داد .