به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رضا احمدی گفت: صادرات خوراک آبزیان به میزان ۷۰ هزار تن و صادرات ماهی پرواری (تازه و منجمد) به حدود هزار تن رسیده است که تاکنون بالغ بر ۸۵ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

وی گفت: امروز یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه جهانی، موضوع امنیت غذایی و تأمین غذای پایدار است. بدون بهره‌برداری صحیح از منابع آبی، این هدف با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی گفت: استان ما با دارا بودن بیش از ۳هزار و ۸۶۰ دهنه چشمه، ۸۴۱ رشته قنات، ۴هزار و۵۹ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲ رودخانه دائمی، سه تالاب و چهار سد مخزنی حدود ۱۰ درصد منابع آبی کشور را در اختیار دارد. این ظرفیت عظیم موجب شده چهارمحال و بختیاری در زمره استان‌های پیشرو در صنعت شیلات قرار گیرد و زمینه‌ای مطمئن برای توسعه پایدار فراهم شود.