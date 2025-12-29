شهردار منطقه ۲ تبریز اعلام کرد: عملیات تعمیر پله‌های برقی پل‌های عابرگذر چهار راه آبرسان و مجتمع پزشکی شیخ الرئیس با هزینه ۳۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عباس هاشمی گفت: پله‌های برقی این ۲ پل عابرگذر پرتردد از یک ماه پیش دچار مشکل شده بود و ما نیز به عنوان خدمتگزار مردم همه تلاش خود را به کار بردیم تا مشکل را در سریعترین زمان برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: در یک ماه گذشته برای بازسازی پله‌های برقی این ۲ پل سه بار مناقصه برگزار کردیم، اما به دلیل نوسانات نرخ دلار هیچ پیمانکاری حاضر به شرکت در آن نشد.

وی اضافه کرد: مجبور شدیم با اخذ مجوز‌های لازم از شهردار تبریز و ترک تشریفات، اقدام لازم برای خرید تجهیزات را انجام دهیم تا بیشتر از این شهروندان عزیز و مراجعه کنندگان به مجتمع پزشکی شیخ الرئیس را معطل نگذاریم.

شهردار منطقه ۲ تبریز با تایید این نکته که پله برقی پل عابرگذر چهار راه آبرسان سه چهار روز بعد از هر بار تعمیر دوباره دچار مشکل می‌شود گفت: به همین دلیل هم این بار می‌خواهیم تعمیرات اساسی انجام دهیم تا ناچار نباشیم هر یک ماه یک بار تعمیر جزیی در آن انجام دهیم.

هاشمی ادامه داد: خوشبختانه عملیات تعمیر و بازسازی پله‌های برقی این ۲ پل عابرگذر از پنجشنبه گذشته آغاز شده است و در کمتر از یک ماه به پایان می‌رسد تا بیشتر از این شرمنده مردم عزیز نشویم.

پل‌های عابرگذر چهار راه آبرسان و مقابل مجتمع پزشکی شیخ الرئیس از جمله اماکن پرتردد تبریز به شمار می‌روند و به همین دلیل نیز پله‌های برقی این ۲ پل به دلیل استفاده زیاد شهروندان زود به زود خراب و نیازمند تعمیر و بازسازی می‌شود.

در این میان تسریع در بازسازی پله برقی مقابل مجتمع پزشکی شیخ الرئیس اهمیت دوچندان دارد، زیرا مراجعه کنندگان به این مکان را بیمارانی نه تنها از آذربایجان شرقی، بلکه منطقه شمال غرب و کردستان تشکیل می‌دهند. در حال حاضر شهر تبریز دارای ۹۱ پل عابر پیاده است که از این تعداد هفت عابرگذر دارای پله‌های برقی است.