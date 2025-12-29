پخش زنده
نشست قرارگاه رسانه ای مساجد استان به میزبانی صداوسیمای اردبیل برگزار واز پوستر نهمین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی رونمایی شد.
لطیفی مدیرکل صداوسیمای استان اردبیل در اولین جلسه کمیته پشتیبانی رسانهای از مساجد استان اردبیل گفت: صدا و سیمای مرکز اردبیل آمادگی کامل برای انسجام بخشی به مدیریت آموزشی فعالان رسانهای مسجدی را دارد و میتواند نیروهای نخبه و فعال مسجدی را پشتیبانی کند.
وی تصریح کرد: مسجد رکن اصلی تربیتی برای نوجوانان و جوانان است و امروز شاهد هستیم کسانی که با مسجد انس داشتهاند در زندگی فردی و اجتماعی خود موفق هستند.
لطیفی ادامه داد: هر زمانی که مسجد را رکن اصلی تربیتی و اعتقادی دانستهایم و فعالیتهای اجتماعی را حول این محور تنظیم کردهایم، پیشرفت و توسعه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی را شاهد بودهایم و این اعتقاد قلبی من است که همه کارها باید یک پیوست مسجدی داشته باشد.
در ادامه این جلسه، امیر رجبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ضمن قدردانی از توسعه فعالیتهای امور مساجد و انسجام در برنامهها، خاطر نشان کرد: اصلیترین فلسفه وجودی تشکیل قرارگاه ملی مسجد جلوگیری از موازی کاری در مساجد است و امروز شاهد هستیم که انسجام خوبی در بین تشکیلات و ارکان مساجد به وجود آمده است.
رجبی افزود: انتظار میرود که ارکان مسجد نیز این رویکرد را درک کنند و هماهنگتر از هر زمان زمینههای انسجام در بین ارکان مسجد را فراهم کنند تا بتوانیم یک مسجد آرمانی و انقلابی شکل بگیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: آمادگی کامل برای برگزاری دورههای مختلف آموزشی و انعکاس فعالیتهای مساجد با محوریت سوژههای خاص را داریم و امیدواریم هماهنگی کامل برای اقدام در این زمینه به صورت فراگیر در سطح مساجد فراهم شود.
در این جلسه، حجت الاسلام محمدباقر غلامی - مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان ضمن تقدیر و تشکر از ارکان کمیتههای مختلف امور مساجد استان اردبیل، اظهار داشت: گامهای ابتدایی و ساماندهی به مسائل مساجد طبق دستورالعمل ابلاغی قرارگاه ملی مسجد در استان انجام شده و هم اکنون اطلاعات تکمیلی مساجد استان در سامانه سجام ثبت شده است.
وی بیان کرد: ساماندهی هیئت امنا و رسیدگی به مساجد بدون روحانی در اولویت اقدامات است و تلاش خواهیم کرد تا جلسههای تخصصی برای ارکان مساجد تشکیل شود تا شاهد انسجام بیش از پیش در بین فعالان مسجدی استان باشیم.
حجت الاسلام غلامی افزود: توانمندسازی مسئولان رسانهای در مساجد میتواند یک شبکه قدرتمند برای نشان دادن توانمندیهای مساجد خواهد شد و امیدواریم این روند با همراهی دستگاههای همراه شکل بگیرد.