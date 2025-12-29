رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد: صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به استان‌ها را بهترین و کارآمدترین اقدام برای افزایش بهره‌وری، کنترل مصرف و تسریع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی عنوان کرد.

تفویض اختیار مدیریت انرژی به استان‌ها، مؤثرترین راهکار عبور از چالش مصرف گاز و برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده با نگاهی تحلیلی به وضعیت مصرف گاز و برق و محدودیت‌های موجود در نظام مدیریت متمرکز انرژی، خواستار تفویض بخشی از اختیارات ملی در حوزه مدیریت و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به استان‌ها شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با توجه به اقتضائات فعلی کشور و لزوم اتخاذ تصمیمات اثربخش و سریع، بیان داشت: تمرکز تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها، در شرایط کنونی، عملیاتی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای تحقق اهداف بهره‌وری انرژی به شمار می‌رود.

دهقانی‌زاده بیان کرد: این رویکرد امکان واکنش به‌موقع، متناسب با شرایط بومی هر استان را فراهم خواهد کرد.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی، واگذاری اختیار مدیریت و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی تا سقف پنج درصد از مصرف سالانه گاز و برق هر استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را اقدامی هوشمندانه عنوان کرد و گفت: این مهم می‌تواند ضمن حفظ چارچوب‌های ملی، بهره‌گیری حداکثری از توان مدیریتی و سرمایه‌گذاری استانی را محقق سازد.

دهقانی‌زاده در ادامه، این پیشنهاد را پاسخی کارشناسی به ضرورت افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه در مدیران و سرمایه‌گذاران محلی و تسریع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی دانست و تأکید کرد: تفویض اختیار، نه به معنای تضعیف سیاست‌های ملی، بلکه مکمل و تقویت‌کننده نظام مدیریت انرژی کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، گفت: اجرای این پیشنهاد، علاوه بر هم‌راستایی کامل با قوانین و سامانه‌های ملی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف کمی بهره‌وری انرژی مندرج در برنامه هفتم توسعه و افزایش اثربخشی سیاست‌های مدیریت مصرف در سطح استان‌ها ایفا کند.

به گفته دهقانی‌زاده، راهکار‌های اجرایی این پیشنهاد از طریق تصویب‌نامه هیأت وزیران، شورای عالی انرژی یا اصلاح دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه‌های نفت و نیرو قابل پیگیری است و بررسی آن در سطح ملی در دستور کار قرار دارد.