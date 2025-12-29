به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: در پی مطالبات و درخواست‌های مکرر مردمی، شب گذشته پلیس راهور با همکاری یگان‌های انتظامی، طرح برخورد با مزاحمت‌های خیابانی رانندگان متخلف و هنجارشکن را در بلوار معلم شهرستان بیرجند اجرا کرد.

سرهنگ خسروی با اشاره به اعمال قانون ۹۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در خیابان معلم، افزود: در این طرح ۳۰ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن توقیف و به پارکینگ متنقل شده است.

وی ضمن قدردانی از رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند و به حقوق شهروندان احترام می‌گذارند؛ گفت: لین طرح ها به‌صورت مستمر اجرا می‌شود و پلیس با رانندگان متخلف و هنجارشکن بدون اغماض برخورد خواهد کرد.