فناوران یک شرکت دانشبنیان ایرانی موفق به ساخت انکوباتور (CO₂) کشت سلول شدند که این محصول بومی با قیمتی معادل یکچهارم نمونه آلمانی، در اختیار مراکز ناباروری و تحقیقاتی کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرش مزارعی، مدیر تولید شرکت «پارسآزما» از تولید انکوباتور کشت سلول بومی خبرداد و گفت: شرکت ما از نخستین مجموعههایی بوده که موفق به تولید داخلی انکوباتور CO₂ شده است؛ محصولی که تا چند سال پیش نمونه داخلی نداشت. این دستگاه با دارا بودن سنسورهای CO₂ و O₂ امکان انجام دقیق کشت سلولی را فراهم میکند.
به گفته این فعال فناور، نمونههای خارجی این محصول عمدتا ساخت آلمان هستند و در داخل کشور علاوه بر این شرکت، سه شرکت دیگر نیز به تولید آن میپردازند. قیمت انکوباتور کشت سلول داخلی حدود یکچهارم نمونه خارجی است و از آن در مراکز ناباروری، آزمایشهای ژنتیکی و بررسی اثرات داروها و مسکنها بر سلولها استفاده میشود.
او ادامه داد: این محصول از سال ۱۳۹۹ تجاریسازی شده و بهطور متوسط ماهانه دستکم سه دستگاه از آن در استانهای مختلف از جمله سمنان، تهران، اصفهان، شیراز و مشهد به فروش میرسد.
مزارعی درباره نقش نمایشگاه ایرانساخت در معرفی محصولات دانشبنیان گفت: این نمایشگاه میتواند با ایجاد حمایتهای هدفمند بهویژه در سطح دولت به تقویت بازار تجهیزات داخلی کمک کند. هرچند هزینههای نمایشگاه افزایش یافته، اما ایرانساخت بستری مناسب برای معرفی برندهای ایرانی است و برخلاف برخی نمایشگاهها در آن تنها تجهیزات صددرصد داخلی عرضه میشود.
وی در پایان مهمترین چالشهای حوزه فناوری را نوسان شدید قیمت مواد اولیه، دشواری تامین آنها، دیوانسالاری ادرای پیچیده و طولانی بودن فرآیندهای استانداردسازی عنوان کرد و افزود: هر دو محصول ژرمیناتور و انکوباتور دارای استاندارد هستند، اما فرآیند اخذ استاندارد بهشدت زمانبر است؛ بهطوریکه دریافت استاندارد ژرمیناتور پس از چهار سال پیگیری محقق شده که این موضوع فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد میکند.