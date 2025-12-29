به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بامداد امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه پیکان وانت با پژو ۴۰۵ در محور مهاباد- ارومیه (کمربندی دارلک) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد که بر اثر این حادثه هفت تن مصدوم شدند.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجات گران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی دارلک شهرستان مهاباد به محل حادثه اعزام شدندکه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی مصدومان حادثه به مرکز درمانی انتقال یافتند.