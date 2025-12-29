به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهرام آذرپی رئیس شورای آموزش و پرورش و فرماندار جرقویه در این آیین با اشاره به رشد قابل قبول جمعیتی در شهر عشایری نصرآباد گفت: این سه کلاس درس را به مساحت ۱۶۵ مترمربع و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار غلامحسین نواب صفوی خیّر مدرسه ساز می‌سازد و مهر سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

دبستان دخترانه ۱۵ خرداد در حال حاضر با ۱۵۴ دانش آموز دوره اول ابتدایی دارای ۵ کلاس درس است که به دلیل کمبود کلاس، دانش آموزان پایه سوم در مدرسه دیگری مشغول تحصیل هستند.