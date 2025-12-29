مدیرحوزه‌های علمیه کشور: حضرت آیت الله اعرافی امام جمعه میبد درجلسه تجلیل از فعالین عرصه عفاف و حجاب نوروز، ۱۴۰۳، بر اهمیت سبک زندگی عفیفانه به‌عنوان محور اصلی تفاوت انقلاب اسلامی با فرهنگ غرب تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه میبد مقوله عفاف و حجاب را یک مسئله استراتژیک و تمدنی دانست و گفت: رعایت احکام الهی و صیانت از حریم خدا نباید کوچک شمرده شود.

مدیرحوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر ریشه در اعتقاد و قلب داردتصریح کرد: این فرهنگ و امید و اعتقاد باید در سخت‌ترین شرایط هم حفظ شود.

آیت الله اعرافی گفت: نسل جوان امروز در معرض تهاجم فرهنگی سنگین قرار دارد و نیازمند اقناع و بصیرت‌افزایی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری برنامه‌ریزی جامع فرهنگی و استفاده از هنر برای جذب جوانان را ضروری خواند و گفت: مسئولان باید با جدیت در کنار مردم برای حفظ سلامت معنوی و اجتماعی جامعه تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت امید، برنامه‌ریزی و همراهی همه نهاد‌ها برای صیانت از ارزش‌های اسلامی و اجتماعی تأکید کرد. درپایان این جلسه از فعالین عرصه عفاف و حجاب که در نوروز سال ۱۴۰۳ فعالیت داشتند تجلیل شد.