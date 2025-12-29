فرمانده سپاه کربلا مازندران، در پیام خود به مناسبت بزرگداشت حماسه ۹ دی، این روز را تجلی وحدت آگاهانه ملت ایران و نماد بصیرت و انسجام ملی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا مازندران، ۹ دی را روز تجلی انسجام ملی و بصیرت مردم ایران توصیف کرد و گفت: این روز نشان داد ملت ایران در مقابل فتنه‌ها و تهدیدات دشمنان همیشه هوشمندانه ایستاده است.

متن پیام سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران به مناسبت بزرگداشت حماسه باشکوه ۹ دی را در زیر می‌خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نهم دی‌ماه، یادآور یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی و تجلی‌گاه بلوغ سیاسی، بصیرت راهبردی و انسجام عمیق ملت بزرگ ایران است؛ روزی که مردم مؤمن و آگاه، فراتر از اختلاف سلیقه‌ها و جریان‌ها، با حضوری دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین، از حقیقت انقلاب، اصل ولایت‌فقیه و امنیت ملی صیانت کردند و خط بطلانی بر پروژه‌های پیچیده فتنه و براندازی کشیدند.

حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی بود؛ انسجامی برخاسته از ایمان، عقلانیت انقلابی و شناخت صحیح جبهه حق و باطل. این حماسه نشان داد هرگاه ملت ایران با بصیرت و زمان‌شناسی در صحنه حاضر شده است، تمامی محاسبات دشمنان، اعم از طراحی‌های رسانه‌ای، عملیات روانی و فتنه‌های ترکیبی، با شکست مواجه شده‌اند. ۹ دی، یک کنش آگاهانه و مسئولانه تاریخی بود که عمق پیوند مردم با انقلاب و رهبری معظم را به رخ جهانیان کشید.

تجربه ۹ دی به‌روشنی اثبات کرد که بصیرت مردمی، مهم‌ترین مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی است؛ بصیرتی که اجازه نمی‌دهد دشمن، اختلاف‌افکنی را جایگزین وحدت و تحریف را جایگزین حقیقت کند. این سرمایه عظیم اجتماعی، در سال‌های پس از آن نیز در بزنگاه‌های حساس، بار‌ها خود را نمایان ساخته و همچنان ضامن ثبات، امنیت و اقتدار کشور بوده است.

در همین چارچوب، جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی نمونه‌ای روشن از استمرار همان تقابل تاریخی جبهه استکبار با ملت ایران بود؛ جنگی که هدف اصلی آن، نه صرفاً درگیری نظامی، بلکه برهم‌زدن انسجام اجتماعی، ایجاد آشوب ذهنی، تضعیف روحیه مقاومت و گسست میان مردم و نظام طراحی شده بود. اما همان‌گونه که در ۹ دی، فتنه با سد بصیرت مردم فروپاشید، در این مقطع نیز ملت ایران با هوشمندی، آرامش، اعتماد به راهبرد مقاومت و پیروی از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه دشمن را ناکام گذاشت.

این ایستادگی هوشمندانه نشان داد که مقاومتِ برخاسته از انسجام ملی، قدرتی فراتر از ابزار‌های سخت دشمنان است. ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی، روایت‌سازی‌های جعلی و فشار‌های همه‌جانبه، نه دچار انفعال می‌شود و نه از مسیر استقلال و عزت عقب‌نشینی می‌کند.

سپاه کربلا، با گرامیداشت حماسه ماندگار ۹ دی، این روز را نماد پیوند ناگسستنی مردم با انقلاب اسلامی و الگوی همیشگی عبور از فتنه‌ها و تهدیدات می‌داند و تأکید می‌کند که حفظ انسجام ملی، تعمیق بصیرت عمومی و تقویت روحیه مقاومت، امروز بیش از هر زمان دیگری، یک ضرورت راهبردی برای صیانت از ایران اسلامی و پیش‌برندگی گام دوم انقلاب است.

بی‌تردید، تا زمانی که این ملت بر مدار آگاهی، وحدت و ولایت‌مداری حرکت کند، هیچ جنگ، فتنه و توطئه‌ای نخواهد توانست اراده او را در هم بشکند.

۹ دی؛ نماد بصیرت، مظهر انسجام ملی و سند ماندگار مقاومت ملت ایران است.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد

فرمانده سپاه کربلا مازندران