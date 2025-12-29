آیین گرامیداشت حماسه نهم دی ماه با حضور اصناف و کسبه در مسجد میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در این آیین گفت: ایجاد فتنه در آموزه‌های اسلامی حتی از قتل نفس نیز بدتر است و فتنه گران در فتنه سال ۱۳۸۸ در واقع چنین اقدام ناپسندی را انجام دادند.

حجت الاسلام سید کمال موسوی با اشاره به این که در فتنه سال ۱۳۸۸ بسیاری از خواص سقوط کردند افزود: رهبر انقلاب با مدیریت داهیانه خود این فتنه را مدیریت کردند و طومار فتنه گران را در هم پیچیدند.

او خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران با بصیرت مثال زدنی خود در این فتنه دشمنان نیز حق را از باطل تشخیص دادند و همواره در پشتیبانی انقلاب ایستاده‌اند.