فعالیت های آموزشی مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول در «نوبت عصر» شهرستان خلخال در روز دوشنبه،به دلیل بارش برف و برودت هوا و یخبندان به صورت غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره آموزش و پرورش منطقه خلخال در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی «نوبت عصر» در روز دوشنبه ۸ دی ماه اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا و یخبندان در منطقه خلخال، فعالیتهای آموزشی مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول در «نوبت عصر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی، مدارس استثنایی و مرکز سنجش منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
همچنین آزمونهای نهایی طبق برنامه و در موعد و زمان مقرر برگزار میشوند.