مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان این سازمان به ورزشگاه یادگار امام از ساعت ۱۲ فردا سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

بازی بین تیم‌های تراکتور و ملوان روز سه شنبه ۹ دی ماه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. قرار بود زمان این دیدار ۱۶:۳۰ باشد اما به علت برودت شدید هوای تبریز و به درخواست هر ۲ باشگاه به ساعت ۱۵ فردا انتقال یافت.