دبیر ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین از برگزاری مراسم متعدد در این ایام خبر داد. برنامه‌ها شامل گلباران مزار شهدای قیام ۱۰ دی، یادواره شهدا، فضاسازی شهری، نشست‌های بصیرتی، همایش پیشکسوتان دفاع مقدس و استفاده از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها و فضای مجازی برای بزرگداشت این مناسبت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین رضا حشمتی ۸ دی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۰ دی شهرستان ورامین افزود: ۱۰ دی‌ماه برای ورامین یک روز تاریخی است و سه شهید ورامین در این روز، خون مطهرشان بر زمین ریخته شد و وظیفه ما زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا است.

وی‌ افزود: در این راستا مراسم شهرستانی روز ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در حرم مطهر شهدای گمنام برگزار و سپس مراسم گلباران مزار شهدای قیام ۱۰ دی سال ۱۳۵۷ به سوی آستان امامزاده شاه حسین(ع) برگزار خواهد شد.

حمشتی یادآور شد: برگزاری یادواره شهدای ۱۰ دی در مدرسه شهدای ۱۰ دی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۹:۳۰ صبح به همراه تجلیل از خانواده شهدا در مدرسه شهدای ۱۰ دی توسط آموزش و پرورش با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، دیدار و تجلیل مدیران شهرستان از خانواده شهدا و جانبازان قیام ۱۰ دی در عصر روز چهارشنبه ۱۰ دی با پیگیری بنیاد شهید، فضاسازی شهری و نصب بنرهای تبلیغی ۹ و ۱۰ دی و شهید سلیمانی‌( شامل پل هوایی، بیلبورد تبلیغاتی وبنرهای تبلیغی شهری) توسط روابط عمومی شهرداری ورامین برگزار می‌شود.

دبیر ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: فضاسازی تبلیغی و برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی در روستاهای بخش مرکزی و جوادآباد با پیگیری بخشداری ، مراسم کارگری بزرگداشت ۹ و ۱۰ دی و گرامیداشت شهادت شهید سلیمانی در یکی از کارخانجات با پیگیری اداره کار، همایش پیشکسوتان دفاع مقدس و ایثارگران در حرم شهدای گمنام در حرم مطهر شهدای گمنام با پیگیری بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش های دفاع مقدس ، نصب بنر سر درب ادارات و نهادهای ورامین به مناسبت ۹ و ۱۰ دی و شهادت شهید سلیمانی با پیگیری بسیج ادارات‌، مراسم شهرستانی روز شهادت شهید سلیمانی در امامزاده طاهر و مطهر(ع) خیرآباد با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه و آموزش و پرورش ورامین‌، صدور بیانیه و برگزاری جلسات بصیرتی توسط مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان و دانش آموزی‌، برپایی ایستگاه فرهنگی و صلواتی به یاد شهدای ۱۰ دی و شهید سلیمانی در امامزادگان شاخص شهرستان توسط اداره اوقاف برگزار خوادهد شد.

وی ادامه داد: طبخ نان صلواتی در تاریخ نهم‌، دهم و سیزدهم دی به‌ یاد شهدای ۱۰ دی ، حاج قاسم و امام علی(ع) توسط اتاق اصناف‌، برپایی حجله در مقابل پاساژهای مهمر و مراکز صنفی باتمثال حاج قاسم و شهدای ۱۰ دی و پخش مداحی توسط اتاق اصناف‌، نامگذاری یکی از مدارس شهرستان ورامین به نام شهید مسعود میرزایی در سال تحصیلی جدید توسط آموزش و پرورش ، تهیه بسته خبری از حرکت ۹ دی سال ۱۳۸۸ و قیام ۱۰ دی ۱۳۵۷ و پخش از بخش‌های خبری توسط واحد مرکزی خبری‌، توزیع بسته معیشتی به یاد شهدای ۱۰ دی و حاج قاسم سلیمانی توسط کمیته امداد و بهزیستی انجام خواهد شد.

دبیر ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین بیان کرد: برگزاری اردوی اعزام مردم شهرستان ورامین به کرمان و زیارت قبر شهید سلیمانی با پیگیری سازمان فرهنگی شهرداری‌، برگزاری همایش باستانی کاران ورامین در روز ۱۳ دی ماه روز شهادت شهید سلیمانی و روز میلاد حضرت علی(ع) با پیگیری اداره ورزش و جوانان و هیئت ورزش های باستانی ، استفاده از ظرفیت نمازهای جمعه ورامین‌، خیرآباد و جوادآباد به منظور بزرگداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی در قالب ارائه تحلیل‌های مناسب توسط خطبای محترم جمعه و سخنرانان و راویان مناسب به همراه برگزاری برنامه‌های فرهنگی‌، پخش فیلم‌های منتخب جشنواره فیلم عمار در مدارس و پایگاه های بسیج(آموزش و پرورش و سپاه)‌، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و استفاده از ظرفیت فعالان این عرصه به منظور روشنگری‌ تمامی دستگاه‌ها، استفاده ازظرفیت شبکه شاد و شبکه آموزش دانشگاه‌ها برای انتشار محتوا (آموزش وپرورش و دانشگاه‌ها) برگزار می‌شود.

‌دبیر ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین گفت: افتتاح طرح ایران مون در یکی از مدارس ابتدایی توسط اداره آموزش و پرورش‌، برگزاری مراسم و نشست‌های جهاد تبیین در مساجد و هیئات مذهبی و پایگاه های بسیج‌، استفاده از فرصت اعتکاف جهت جهت برگزاری نشست‌های بصیرتی و پاسخگویی به شبهات‌، انتشار محتواها و تبلیغات مناسب در رسانه‌ها و فضای مجازی توسط تمامی دستگاه‌ها و ادارات‌، همایش مثل پدر به مناسبت هفته مقاومت با اجرای برنامه‌های متنوع هنری در فرهنگسرای رازی توسط بسیج هنرمندان برگزار خواهد شد.