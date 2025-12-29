پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی مازندران از صدور ۱۳۳۱ مجوز واردات و ۱۳۵۳ مجوز ترخیص نهادههای دامی در ۹ ماهه اول سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپور کاظمی با اشاره به آمار عملکرد حوزه نظارت بر واردات نهادههای دامی، اعلام کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۱۳۳۱ مجوز واردات نهاده دامی با حجم قابل توجه ۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۷۰ کیلوگرم در استان صادر شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۱۳۵۳ مجوز ترخیص برای این نهادهها ثبت گردیده که معادل ۲ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۰۴ کیلوگرم از محمولههای وارداتی، پس از تأیید سلامت و انطباق با استانداردهای بهداشتی، به چرخه تأمین استان وارد شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر لزوم حفظ تعادل میان تسهیل تجارت قانونی و صیانت از سلامت دام و جامعه، از اجرای طرح تشدید نظارت بر بنادر خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش سرعت در بررسی، نمونهبرداری و ترخیص نهادههای وارداتی، در عین حساسیت بالا بر استانداردهای بهداشتی، در حال اجراست.
آقاپور کاظمی در ادامه با اشاره به عینیسازی این نظارتها، از برگشت یک محموله ۱۶۱۰ تنی نهاده دامی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این محموله به دلیل ورود آب به انبار کشتی و بروز خرابی در نهادهها، پس از شناسایی در بازرسیهای بهداشتی، بلافاصله توقف و عملیات برگشت آن انجام شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران افزود: رویکرد اصلی این اداره کل، نظارت هوشمند و دقیق بر کلیه مراحل ورود، نگهداری و توزیع نهادههای دامی است تا زنجیره تأمین این مواد در استان کاملاً پاک و ایمن باقی بماند.
وی در پایان گفت بازدیدهای روزانه و شبانه روزی و کنترلهای فیزیکی و آزمایشگاهی در بنادر تشدید شده تا تولیدکنندگان و دامداران استان با خیال آسوده از نهادههای باکیفیت و سالم بهرهمند شوند.