پخش زنده
امروز: -
معلم نمونه کشوری در جشنواره کشوری اصلاح روشهای آموزش و تحول محیط یادگیری، رتبه سوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مینا بشکوفه، آموزگار پایه ابتدایی، با اشاره به سابقه ۷ ساله خود در آموزش و پرورش، گفت: در طول این سالها تلاش کردهام درس مطالعات اجتماعی را به دانشی کاربردی و اثرگذار در زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان تبدیل کنم.
راهکارهای آموزشی و روشهای خلاقانه
وی در تشریح موفقیت خود در جشنواره کشوری اصلاح روشهای آموزش و تحول محیط یادگیری اظهار داشت: کلید موفقیت استفاده از یادگیری فعال، مشارکت دانشآموزان در فرآیند آموزش و بهکارگیری روشهای خلاقانه برای تدریس مفاهیم اجتماعی بوده است.
این معلم نمونه کشوری با تأکید بر اهمیت گفتوگو و بحثهای گروهی، استفاده از مثالهای واقعی و مسائل روز جامعه، اجرای پروژههای کوچک پژوهشی دانشآموزمحور، بهکارگیری داستان، تصویر و فیلمهای آموزشی متناسب با محتوا و تقویت مهارتهای شهروندی و کار گروهی، توانسته کلاس خود را به محیطی برای تفکر انتقادی و مسئولیتپذیری اجتماعی تبدیل کند.
چالشها و راهکارها در مسیر حرفهای
بشکوفه درباره چالشهای مسیر حرفهای خود عنوان کرد: یکی از مهمترین آنها کماهمیت تلقی شدن درس مطالعات اجتماعی در نگاه برخی دانشآموزان و خانوادهها بوده است.
وی افزود: با تغییر روش تدریس، نشان دادن کاربرد مفاهیم در زندگی واقعی و ایجاد فضای مشارکتی در کلاس، توانستم نگاه دانشآموزان را نسبت به این درس تغییر دهم. پشتکار، انعطافپذیری و بهروز بودن معلم، کلید عبور از چالشهاست.
پیشنهادها برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش
این آموزگار همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش تأکید و پیشنهاد داد: توجه به مهارتهای تفکر، گفتوگو و مسئولیت اجتماعی، حمایت از خلاقیت معلمان، کاهش تأکید بر محفوظات، ایجاد فضای امن و شاد در مدارس و تقویت ارتباط مدرسه با جامعه، میتواند آموزش را به سطح مطلوب ارتقا دهد.
بشکوفه افزود: اگر کتابهای درسی مطالعات اجتماعی غنیتر شوند و هم آموزش و پرورش و هم والدین این درس را جدی بگیرند، بسیاری از مشکلات اجتماعی قابل حل خواهند بود.
این معلم نمونه کشوری در ادامه میگوید: در عصر تکنولوژی و ارتباطات، تحول در آموزش همراه با تغییرات است لذا تحول در آموزش یک نیاز است و در فرآیند یاددهی و یادگیری یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت و ماموریتی است که باید آن را ایجاد کنیم تا دانش آموزان مهیای زندگی در دنیای در حال و آینده شوند.
خاطرهای از عشق و تعهد معلمی
بشکوفه خاطرهای کوتاه از دوران تدریس خود به اشتراک گذاشت و گفت: روزی یکی از دانشآموزان پس از پایان کلاس گفت: ‘خانم، من فکر نمیکردم بتوانم! ’ این جمله ساده یادآور این حقیقت بود که معلمی یعنی روشن کردن چراغ آگاهی در ذهن دانشآموزان و این بزرگترین پاداش این حرفه است.