به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر این اساس با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص کاهش محسوس دمای هوا در روز‌های آینده و احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و انشعابات خانگی در روز‌های آینده، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از مشترکان درخواست کرد به منظور جلوگیری از ترکیدگی کنتور، نشتی آب و بروز خسارات مالی این شهدار را صادر کرد.

در این اطلاعیه توصیه شده کنتور‌های آب و لوله‌های در معرض سرما به‌ویژه در فضا‌های باز، حیاط، پارکینگ و پشت‌بام را با استفاده از عایق‌های مناسب مانند پشم‌شیشه، گونی، یونولیت یا پوشش‌های عایق استاندارد بپوشانید.

همچنین تاکید شده در صورت یخ‌زدگی، از گرمای مستقیم مانند شعله، آب جوش یا وسایل حرارتی پرخطر استفاده نکنید؛ این کار می‌تواند باعث ترکیدگی لوله و کنتور شود و در صورت مشاهده هرگونه ترکیدگی، نشتی یا قطع جریان آب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهید.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با همکاری شهروندان، پایداری شبکه آبرسانی در فصل سرما را تضمین می‌کند.