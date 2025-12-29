پخش زنده
امروز: -
وزیر میراث فرهنگی گفت: راه دریایی از طریق کشتی از چابهار به مسقط راهاندازی شده است این اقدام نقطه عطف گردشگری و اقتصاد دریا در سیستان خواهد بود طرح کوردین و پرورش میگو در دریا نیز از دیگر طرحهای ارزشمند استان محسوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی امیری در بیست و هفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی با تاکید بر سرمایه گذاری و طرح های راهبردی در سیستان و بلوچستان بر ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد:حق مردم این استان است که از فرصتهای توسعه بهرهمند شوند و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از طرحهای مؤثر انجام خواهیم داد.
وی با یادآوری سفر مسعود پزشکیان به سیستان افزود: در این سفر مصوبات مهمی برای توسعه استان و زیرساختها تصویب و منابع قابل توجهی برای پیشرفت سیستان فراهم شد. سند توسعه استان توسط استانداری تهیه و در کمیسیون اقتصادی و صحن دولت تصویب شد و تمامی نمایندگان از آن حمایت کردند. سیستان و بلوچستان اولین استانی است که در طرح واردات کالا از کشورهای همسایه مجوز دریافت کرده است.
وی افزود: توسعه صنعتی سواحل مکران با توجه به ظرفیتهای زمین، باغ و نیروی انسانی استان، فرصت بزرگی برای رشد اقتصادی منطقه فراهم میکند و با همکاری دولت و بخش خصوصی، پیشرفت چشمگیری در استان محقق خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به برنامهریزیهای دولت ادامه داد: کمیتهای برای حمایت از توسعه استان تشکیل شده و منابع کلان شناسایی شده است. همچنین باید به زاهدان و سیستان سفر کرده و مسئولیتهای اجتماعی به مردم واگذار شود تا بخشی از منابع را خود مدیریت کنند.
وی با تاکید بر برنامهریزی راهبردی برای حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی استان گفت: بومگردی سیستان باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع به ساختار تبدیل شود. برنامهریزی دقیق و هدفمند برای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، مسیر تحول و پیشرفت سیستان را هموار خواهد کرد.