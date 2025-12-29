با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال ، ریکاردو ساپینتو به فعالیت خود به عنوان سرمربی ادامه خواهد داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بعد از شکست استقلال مقابل گل گهر و افزایش اختلاف امتیازی آبی پوشان با صدر جدول رده بندی لیگ برتر، زمزمه‌هایی درباره احتمال قطع همکاری مدیران استقلال با ریکاردو ساپینتو به گوش رسید.

در این خصوص گفته می‌شد که شاید مدیران استقلال در جلسه هفتگی هیئت مدیره که صبح امروز برگزار شد، تصمیم جدیدی درباره ساپینتو بگیرند، اما با پایان این جلسه مشخص شد که قرار نیست تغییری در کادرفنی ایجاد شود.

اعضای هیئت مدیره استقلال در جلسه امروز تصمیمی درباره تغییر روی نیمکت خود نگرفتند و رای به ابقای ساپینتو دادند.

به این ترتیب سرمربی پرتغالی استقلال همچنان به کارش ادامه می‌دهد و تیم خود را برای بازی معوقه با سپاهان در تاریخ ۱۱ دیماه آماده خواهد کرد. با توجه به اینکه اختلاف استقلال با سپاهان در صدر جدول به ۸ امتیاز رسیده، شاید عدم نتیجه‌گیری آبی پوشان در این مسابقه منجر به تصمیمات جدید شود.

گفتنی است؛ دیدار سپاهان و استقلال ساعت ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه ۱۱ دی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.