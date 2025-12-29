\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u06af\u0645\u0631\u06a9\u060c \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0642\u0635\u062f \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n