فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه امروز رسانه ابزار برترساز در دنیا شناخته میشود، گفت: دشمن با ایجاد هجمه رسانهای به دنبال تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» در جمع کارکنان روابط عمومی و رسانه اداره این نیرو، با اشاره به تأثیرات عمیق رسانهها در شکلدهی افکار عمومی اظهار داشت: دشمن با در اختیار داشتن رسانههای پرشمار و ایجاد هجمه رسانهای به دنبال تغییر و تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی در راستای منافع خود است.
وی تصریح کرد: امروز رسانه بهعنوان ابزار برترساز در دنیا شناخته میشود که میتواند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد جریانهای فکری مؤثر در جامعه هدف شود؛ لذا باید مرجعیت رسانهای را در اختیار داشته باشیم.