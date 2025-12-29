معاون تحقیقات و فناوری کشور، خواستار توجه جدی به ارتقای جایگاه رتبه علمی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شاهین آخوندزاده، در سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در دانشگاه شهید بهشتی، با تشریح شیوه انتخاب پژوهشگران در جشنواره رازی درباره رتبه فعلی علمی از نظر انتشار مقالات گفت: سال گذشته رتبه ما هفدهم بود ولی بررسی اخیر نشان می‌دهد که در انتهای سال ۲۰۲۵ رتبه ۱۹ قرار دارد.

وی در مورد رتبه علمی کشور گفت: در بخش رتبه علمی باید به رتبه ۱۴ برسیم یا برای شاخص نوآوری باید به رتبه ۴۲ برسیم. در آخرین رتبه‌بندی‌ها رتبه نوآوری ما ۷۰ است و رتبه علمی ما سال گذشته رتبه هفدهم بود؛ بنابراین با امکاناتی که داریم، دستیابی به این اهداف سخت است.

معاون تحقیقات و فناوری کشور در مورد رتبه فعلی علمی از نظر انتشار مقالات گفت: سال گذشته رتبه ما هفدهم بود ولی بررسی اخیر نشان می‌دهد که ما در انتهای سال ۲۰۲۵ رتبه ۱۹ را داریم. گرچه امیدواریم ظرف یکی، دو ماه آینده، تا بسته شدن داده‌ها، وضعیت بهتر شود.

وی با تاکید بر اینکه انتشارات علمی کشور افت نداشته است، گفت: ولی کشور‌های رقیب از ما جلو زده‌اند. یعنی ما در ۲۰۲۵ تقریباً همان تعداد مقالات ۲۰۲۴ را داریم، ولی دو رتبه افت کرده‌ایم، در حالی که کشور‌های رقیب با سرعت از ما جلو زده‌اند. این نشان می‌دهد که اگر حمایت کافی از این حوزه نکنیم، دستیابی به این اهداف سخت‌تر می‌شود.

آخوندزاده با بیان اینکه بر اساس قانون سهم بخش دولتی در سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ۲ درصد و سهم بخش خصوصی نیز دو درصد است، گفت: در هر دو قسمت ما بسیار عقب هستیم. در دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار تلاش می‌کنیم که بتوانیم سهم بخش خصوصی را تا جایی که می‌توانیم محقق کنیم.

وی با اشاره به دوره قبلی مسئولیت خود در وزارت بهداشت گفت: سال ۹۶ بودجه پژوهشی ۱۳۰ میلیارد تومان، معادل ۲۱ میلیون یورو بود و این ردیف در سال ۱۴۰۴ به ۲۲۰ میلیارد تومان معادل ۱.۴ میلیون یورو رسیده است و اگر من بتوانم ۵۰ درصد آن را امسال بگیرم، کار بزرگی انجام داده‌ام.

وی گفت:در سال ۱۴۰۳، ۳۸۰ میلیارد تومان بخش پژوهش از صنایع اعتبار گرفته است.

وی با اشاره به وجود مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قوی در کشور گفت: این مراکز در سال ۱۴۰۳، ۷ همت درآمد داشتند عهده صادرات آنها که دارو و کیت بوده، ۶۴ میلیارد دلار درآمد داشته است.