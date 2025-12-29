وعدههای تکراری مدیر عامل سایپا؛ تحویل معوقات سال آینده
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: تمامی معوقات مربوط به خودروی شاهین تا پایان نیمه اول سال آینده تحویل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزای صدا وسیما
، علی شیخزاده امروز در نشست خبری درباره مشکل خریداران خودروی شاهین که هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهاند و این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده است، گفت: میزان خودروهای معوق این شرکت به ۹۰ هزار خودرو در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ رسیده بود، اما امروز زیر ۵۰ هزار خودروی معوق داریم.
مدیرعامل سایپا با تاکید بر اینکه آینده فروشی اعتبار شرکت را آسیب میزند، افزود: در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اموال و داراییهای شرکت تامین مالی صورت گرفت که این منابع در چرخه زنجیره تولید وارد شد به طوری که تنها ۵۹ هزار دستگاه از تولیدات سال آینده را به فروش رساندیم.
وی با بیان اینکه در همان زمان سایپا ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده در بانک داشت؛ افزود: وقتی نتوانیم از سیستم بانکی استفاده کنیم روند کاهشی و افت تولید قابل پیش بینی بود و به همین دلیل تعداد خودروهای معوق به حدود ۹۰ هزار خودرو در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ رسید.
شیخ زاده از چهار محصول از جمله پارس نوآ، آریا، سیتروئین و آریای هیبریدی به عنوان اقدامات این شرکت برای نوآوری نام برد و گفت: هیچ خودرویی از سبد محصولات سایپا از خط تولید خارج نمیشود.
وی ادامه داد: شرکت چانگان قصد فسخ قرارداد با شرکت سایپا را داشت، چون این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده بود، اما تلاش کردیم تا این قرارداد احیا شود و به همین دلیل امسال حجم قابل توجهی از خودرو در بازار عرضه شد و ۲ خودروی مونتاژی نیز در این حوزه به بازار آمد.
بدهی سایپا به زنجیره تامین ۲۰ تا ۳۰ همت است
مدیرعامل گروه صنعتی سایپا درباره بدهی این شرکت به قطعه سازان، گفت: بدهی سایپا به زنجیره تامین صنعت خودرو حدود ۲۰ تا ۳۰ همت است.
وی افزود: توافقاتی با بانک مرکزی و دو بانک عامل داشتهایم تا بتوانیم ۲۰ همت تسهیلات دریافت کنیم و در صورت همکاری ها، تا دو هفته آینده پرداخت بدهی به قطعه سازان آغاز میشود.
شیخ زاده ادامه داد: اگر این موضوع محقق شود حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از بدهی زنجیره تامین پرداخت خواهد شد.