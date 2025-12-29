به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت:درسال جاری ۶۰۸ هزار تماس تلفنی ازسوی شهروندان باسامانه ۱۱۰ ثبت شده که ۸۰ درصد این تماس‌ها عملیاتی شده است.

سرهنگ آرش خلخالی در نشست خبری، پلیس پیشگیری رابزرگترین حوزه درمجموعه فراجا عنوان کرد و افزود:امسال با تلاش ماموران پلیس پیشگیری وقوع سرقت دراستان ۱۰ درصد کاهش داشته و۴درصد نیز درکشف سرقت افزایش راثبت کرده‌ایم.

وی افزود:در این مدت ۴۳۸ هزار نفر به پلیس پیشگیری استان در زمینه‌های مختلف مراجعه داشته اند که برای ۱۲۶ هزار نفر پرونده تشکیل شده است.

رئیس پلیس پیشگیری استان گفت:پلیس پیشگیری امروزه با استفاده از سامانه‌های هوشمند قادر است محل حضور مجرمان رادر کمتر از یک دقیقه شناسایی کند.