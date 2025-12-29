مشاور فرمانده کل سپاه درآئین میثاق بصیرت و برادری در مسجد قبای بندرترکمن گفت: رمز پیروزی ما در گردنه های مختلف وحدت و بصیرت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مشاور فرمانده کل سپاه در آئین میثاق بصیرت و برادری در مسجد قبای بندرترکمن گفت: باطل السحر فتنه ۸۸ بصیرت بود و این بصیرت در جنگ ۱۲ روزه هم باطل السحر دشمن شد.

حمید رضا مقدم فر افزود: رمز پیروزی ما در گردنه های مختلف وحدت و بصیرت بود و یکی از علت های پیروزی ما مقام معظم رهبری بود و به همین سبب بعد از جنگ ۱۲ روزه هجمه دشمن به منسوبین و منصوبین رهبری بیشتر شد.

وی کفت: دشمن هم اکنون از کانال های گوناگون به صورت مخفیانه در حال ارسال پیام به ایران است اما در رسانه‌ها در حال القای ترس وجنگ است تا اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار دهد و صبر مردم ما را از بین ببرد.

مقدم فر افزود: دشمن بارها پوتین را واسطه قرار داد تا با ایران در این زمینه گفتگو کند .

او همچنین گفت: در خیلی از زمینه ها از جمله دفاعی در بهترین وضعیت هستیم و باید قوی شویم.