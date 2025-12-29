پخش زنده
فرمانده انتظامی لنگرود از کشف بیش از ۱۳ تن برنج احتکار شده در بازرسی از یک انبار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در شهرستان لنگرود، ماموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات، محل احتکار را در انبار یک مغازه در این شهرستان شناسایی و با هماهنگی قضایی، به این مکاناعزام شدند.
وی از کشف ۱۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده محلی به ارزش ۴ میلیارد تومان از این انبار خبر داد و افزود: متهم ۴۸ ساله به مرجع قضائی معرفی شد.