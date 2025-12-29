به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در شهرستان لنگرود، ماموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات، محل احتکار را در انبار یک مغازه در این شهرستان شناسایی و با هماهنگی قضایی، به این مکان‌اعزام شدند.

وی از کشف ۱۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده محلی به ارزش ۴ میلیارد تومان از این انبار خبر داد و افزود: متهم ۴۸ ساله به مرجع قضائی معرفی شد.