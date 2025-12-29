آیت‌الله ناصری اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خلوت بنده با خدای خود دانست و بر لزوم بهره‌گیری صحیح از آن تأکید کرد.

اعتکاف فرصتی برای بازگشت به خدا و جبران غفلت‌هاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه یزد در دیدار با متولیان و برگزارکنندگان آیین اعتکاف، این مراسم معنوی را فرصتی ارزشمند برای خلوت بنده با خدای خود دانست و بر لزوم بهره‌گیری صحیح از آن تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پاک نگه داشتن دل از غیر خدا اظهار کرد: در زندگی دچار غفلت‌هایی می‌شویم، اما با نماز، عبادت و اعتکاف باید مسیر خود را دوباره به سوی خدا بازگردانیم.

آیت‌الله ناصری افزود: اعتکاف زمانی است که انسان از تعلقات دنیوی فاصله می‌گیرد، با خالق خود خلوت می‌کند، به جبران کوتاهی‌ها و خطا‌های گذشته می‌پردازد و زمینه رشد و هدایت آینده خود را فراهم می‌سازد.

وی با تأکید بر معنای حقیقی اعتکاف گفت: اعتکاف، بازگشت بنده به سوی خداست؛ جایی که انسان از دلبستگی‌های دنیوی فاصله می‌گیرد، متوجه پروردگار می‌شود و جان خود را به سرچشمه قرب و اتصال الهی پیوند می‌دهد.

امام‌جمعه یزد با بیان اینکه هدایت نسل جوان از وظایف مهم برگزارکنندگان اعتکاف است، بیان کرد: باید مسیر درست بندگی را به نوجوانان و جوانان نشان داد و آنان را با هویت الهی آشنا کرد تا عشق به خدا در دل و جانشان تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط پس از برگزاری اعتکاف گفت: نباید نوجوانان پس از اعتکاف رها شوند؛ لازم است ارتباط با آنان حفظ شود و برنامه‌های تربیتی و معرفتی برای ادامه این مسیر طراحی گردد.

آیت‌الله ناصری در پایان اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد تا در مسیر هدایت جامعه، به‌ویژه در تربیت و رشد معنوی نوجوانان و جوانان موفق باشید.